Jorge Macri dijo que no hay acuerdo por las PASO: “Ni siquiera fue una reunión para eso”

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, negó que el oficialismo y la oposición llegaran este martes a un principio de acuerdo para postergar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto a septiembre y las generales de octubre a noviembre. “Ni siquiera fue una reunión para eso”, contestó en una entrevista con Mesa Chica, por LN+.

Según explicó, el encuentro fue para definir un acuerdo sobre “un fondo de 5 mil millones de pesos que se distribuyen en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires para hacer obras de infraestructura”. De todos modos, contó que se hablaron también otros temas: “De lo que más hablé yo fue de la pésima vacunación que tenemos en la provincia”.

En línea con eso, enfatizó cuáles fueron los mensajes que le transmitió a Axel Kicillof: “Le planteé al gobernador mi preocupación porque Vicente López tiene 5% de vacunados que, comparado con el 10 o el 11% que tienen municipios como Hurlingham o Morón, es preocupante. También le manifesté mi preocupación respecto del eslabón más débil que tiene hoy la sociedad en el tema del Covid, que son los geriátricos, que siguen sin estar vacunados en su totalidad”.

¿Quién planteó postergar las PASO?: Jorge Macri habló sobre la propuesta en relación a la pandemia

Macri reveló que en un momento alguien planteó la postergación de las PASO. “Le respondimos que era un tema que, eventualmente, se discute en el Congreso, donde están presentes todas las provincias y todas las fuerzas políticas. Punto. Eso fue todo lo que habló”, contestó.

“No tiene que ver con la ingenuidad. ¿Cuál es la opción que tenemos frente a una mentira? Porque se nos convoca para un hecho institucional, que tiene que ver con la firma de un convenio de obras para municipios. ¿Qué hacemos? ¿Clausuramos lo institucional? ¿No firmamos más convenios? ¿No nos reunimos en el marco institucional?”, reflexionó el intendente. Y siguió: “No tengo nada para acordar con esta gente. Estoy en la vereda de enfrente, y vengo compitiendo contra el kirchnerismo y siendo alternativa desde el 2005 en la provincia. Me ha tocado perder y ganar, y tengo muy claro dónde estoy. No soy naif, pero no creo que la solución sea, como intendente, no ir a ninguna reunión más a la que me convoque”.

El conductor de Vicente López dijo que no sabe quién fue la persona que conversó con el periodismo y lo vendió como un acuerdo, pero opinó que se trata de una especulación política de parte del oficialismo. “No sé si nos quisieron vacunar o no, a mí me gustaría que vacunen donde tienen que vacunar, que es en los geriátricos, y que el gobierno macional ponga el foco en el fracaso que es el plan de vacunación”, dijo. Y añadió: “Creo que hay un intento de aprovechar la vacuna para posicionar al gobierno provincial como que es el que vacuna, pero es un fracaso”.

LA NACION