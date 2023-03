Juan Carlos De Pablo, con Luis Novaresio: “La fortaleza de Massa es amenazar con su renuncia”

escuchar

El economista Juan Carlos De Pablo no descartó un escenario de hiperinflación en el país y alertó que los antecedentes históricos dan cuenta que se trata de un fenómeno que no se puede anticipar, al tiempo que dio cuenta de la debilidad política del Gobierno en medio de las tensiones internas. “ La fortaleza de Sergio Massa es amenazar con la renuncia ”, afirmó en declaraciones al ciclo +Entrevistas, conducido por Luis Novaresio en LN+.

De Pablo analizó críticamente la aceleración de los precios. “Estamos con 6% mensual de inflación, 100% interanual, no es un diseño, pero tampoco es un diseño que nos vamos a una hiper. Esto se juega día a día”, sostuvo. Por caso, puso como ejemplo lo ocurrido en 1989 en el último tramo del gobierno de Raúl Alfonsín. “A principios del ‘89 no estaba claro. Después, se ve la velocidad. En enero, el dólar estaba a $18, a fines de marzo a $40 y en julio $650. Entonces, uno no sabe [la híper] cuándo arranca pero cuando lo hace, desafía la imaginación ”, expresó.

En este contexto, el especialista consideró que Massa y el viceministro Gabriel Rubinstein se ven atravesados por la falta de respaldo. “Argentina es un país presidencialista y personalista, cuando perdés la primera elección estás haciendo las valijas. Hacer política económica cuando tenés debilidad política es objetivamente muy difícil. “¿Te parece que Massa los mira a Albero o a Cristina y les pregunta a ver qué pueden hacer? No, porque no hay respuesta”, indicó.

Juan Carlos De Pablo, con Luis Novaresio

De Pablo sostuvo que Massa y Rubinstein llevan adelante su esquema de políticas en un contexto sumamente complejo para el Gobierno. “Si tienen la mala suerte de que aparezca un shock tipo una hiper, entregan la llave, llaman a la Asamblea Legislativa y dicen ‘nos vamos muchachos’. A María Estela Martínez de Perón con la hiper, más los bombazos, la rajaron. Alfonsín con la hiper, en vez de entregar el 10 de diciembre, entregó el 8 de julio. ¿Por qué no va a pasar una cosa parecida?”, planteó.

El economista precisó que Massa intenta ordenar la situación pero recalcó que el poder político que tiene por encima “es mucho más complicado” que el que tuvo en su momento por ejemplo Hernán Lacunza en 2019. “ Massa habló de 3% de inflación, es un anhelo, no le des más importancia que esa, no es una meta de inflación al estilo de Federico Sturzenegger”. analizó. Recordó, a su vez, por qué el Gobierno disuade el fantasma de una devaluación. “Rubinstein lo dijo la otra vez en público. ¿Saben qué? Si sale mal hay Rodrigazo. Eso es sabiduría. El tipo no está diciendo que no tiene un problema, se da cuenta”.

En la coyuntura, la figura del ministro de Economía cobra aún más relevancia. “ ¿Cuál es la fortaleza de Massa? Amenazar con la renuncia. El tiene que decir ”che no me jodas más que me voy ”, recalcó De Pablo. “Si se va hoy, no hay reemplazo”, dijo.

En medio de la suba inflacionaria y la emisión monetaria, De Pablo analizó lo que puede ser la hiperinflación desde otra óptica y expresó que se trata de “economizar los pesos transaccionales”. “Si no te molesta ir al cajero automático tres veces por día en vez de dos veces por semana. Hoy eso no lo veo. Capaz que mañana, sí. ”, ejemplificó. Y observó: “Hoy los negocios están abiertos. Escucho a la gente que dice que el dinero no vale nada, pero en los tachos de basura no veo pesos. El que vende atiende con la radio y la televisión prendida, y así vivimos”.

