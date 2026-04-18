Día 50 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este sábado 18 de abril en su 50° día de guerra, en el marco de fuertes tensiones. En vísperas de que finalice el cese al fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, crece la incertidumbre sobre cómo seguirá la guerra.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Donald Trump celebró la apertura de Ormuz y dijo que el presidente de China “está muy contento”.

y dijo que el presidente de China “está muy contento”. EE.UU. anunció el levantamiento temporal de la mayoría de sanciones contra el petróleo ruso.

En Irán crece el optimismo de un acuerdo con EE.UU.

Estados Unidos activa el bloqueo naval del estrecho de Ormuz y Trump afirma que Irán quiere seguir el diálogo.

Fuerte reacción del petróleo y de Wall Street a la apertura del estrecho de Ormuz.

Trump avizoró un buen encuentro con su par chino Xi Jinping Manuel Balce Ceneta - AP

Otros hechos de importancia

Trump: “La guerra en Irán está yendo de maravilla”.

El papa León XIV pidió por la paz en el Líbano y reclamó un cese al fuego.

En respuesta a las expresiones del Papa, el mandatario estadounidense le respondió: “No quiero un Papa que piense que está ok que Irán tenga un arma nuclear”.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Soldados israelíes avanzan en el campo de batalla JALAA MAREY - AFP