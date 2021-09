Juan José Campanella contó la reacción del productor de Lost ante la corrupción argentina

Este jueves, en el pase que habitualmente realizan en LN+ Jonatan Viale, por un lado, y Alfredo Leuco y Débora Plager, por el otro, estuvo como invitado especial el director argentino Juan José Campanella. El cineasta, que trabaja mucho en el extranjero, fue consultado sobre cómo ven a la Argentina en el exterior, y contó una anécdota tragicómica: “Cuando pasó lo de los bolsos de López, el productor de Lost me dijo: ‘Si pongo esto en un guion, no me lo cree nadie’”.

Campanella compartió el pase entre los programas +Realidad y El diario de Leuco de LN+ y dejó algunos puntos de vista sobre lo que sucede en el país en los últimos tiempos, siempre con una postura crítica hacia el gobierno que preside Alberto Fernández.

En este contexto, Débora Plager consultó al director, en vistas de que trabaja en “distintas partes del mundo”, sobre cómo veían a la Argentina desde afuera.

En principio, Campanella señaló que esa era una pregunta “un poco cargada” que a él no le gustaba contestar. Luego, explicó por qué.

“Yo amo la Argentina. Ustedes me conocen por lo que yo hice en Argentina. Todo lo que yo pienso es en la Argentina, estoy construyendo un teatro acá, mi familia es de la Argentina, amo la Argentina”, señaló.

Pero luego de la aclaración, el director de El secreto de sus ojos se explayó en su contestación: “La respuesta real es que en el resto del mundo no piensan en la Argentina. No es cómo nos ven: no nos ven. A veces, ni se enteran de que estamos. Esas es la verdad”.

Enseguida, Campanella agregó: “Lamentablemente se enteran (de la Argentina) cuando pasa alguna cosa tremenda como el robo de vacunas”.

Y en relación a los casos de corrupción, el cineasta relató una anécdota que vivió cuando, en 2016, el exsecretario de obras públicas kirchnerista, José López, fue descubierto arrojando bolsos llenos de dólares por encima de las paredes de un convento.

“Yo estaba en Los Ángeles con el productor de Lost cuando fueron los bolsos de López -narró- y el productor de Lost me decía: ‘Si esto lo pongo en un guion no me lo cree nadie’”.

Ante la risa de los periodistas, Campanella añadió: “Y era el productor de Lost, una serie donde se movía una isla, donde pasaba de todo”.

“Así que bueno, en el común de la gente (la Argentina) no es un país que haya provocado grandes comentarios. No está presente, ¿viste?”, concluyó.

LA NACION