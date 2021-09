El divertido ida y vuelta entre L-Gante y Feinmann: “¿Me estás diciendo que el nombre de mi hija está mal?”

Lo prometido es deuda y L-Gante cumplió. Tras no poder estar presente la última semana de agosto, finalmente se hizo presente en los estudios de LN+ para compartir un imperdible mano a mano con Eduardo Feinmann. Su charla viajó por varios momentos de la vida de su vida, su presente y futuro. Incluso acordaron juntarse a comer pollo al disco y guiso de arroz en la casa de la mamá del músico.

Pero quizás el momento más divertido de la entrevista fue cuando Elián -tal como es su verdadero nombre- contó que va a ser padre con 21 años. Contento por la noticia, Feinmann se comunicó en vivo con la madre del cantante y los tres compartieron algunas palabras en el aire del programa. Pero aquello que sorprendió al periodista fue el nombre elegido para la pequeña: Jamaica.

“Siempre vas con el...”, le indicó Eduardo mientras hacía el gesto del cigarrillo con las manos. “¿Por qué Jamaica?”, inquirió. “Primero porque en Jamaica fuman mucho pero, sinceramente, lo elegí porque no lo tiene nadie”, explicó L-Gante. “¿Pero hacía falta? Justo para...”, replicó Feinmann. “Pero ¿Qué me estás diciendo, que el nombre de mi hija está mal?”, apuntó el cantante.

L-Gante mano a mano con Eduardo Feinmann

“Jamás te diría, es lindo nombre más allá de eso”, contestó el conductor mientras ambos se reían a carcajadas. Para seguir con la broma, Feinmann le consultó: “¿Por qué no le pusiste María? La maría...”. En ese momento, quien interrumpió el ida y vuelta fue la madre de L-Gante: “¡No le des idea que ahora le pone María Jamaica!”.

El consumo de drogas

Una de las cosas que más le critican, confiesa el cantante, es el consumo de marihuana. Su historia con las drogas y el alcohol data de muy chico: “Con 15 años arranco con las drogas. Ya tenía bien en claro lo que era el alcohol y la marihuana”, expresó. Si bien marca la diferencia y defiende que el consumo de bebidas alcohólicas es mucho peor que el de marihuana, se alejó de ese mundo porque “lo hacía perder el tiempo”.

Sin embargo, una constante en su vida es el cannabis. “Antes me gustaba. Hoy en día la sigo teniendo por el estrés. Cuando llego a casa relajo, mente en blanco y nos centramos en el hogar. A mí la marihuana me brindó la inspiración, la uso porque me relaja para bajar el estrés”, contó.

En medio de la charla, Eduardo Feinmann recordó las declaraciones de María Eugenia Vidal sobre esta temática. Los dichos de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires no fueron del agrado del cantante. “Para mí está de más decir la ubicación, un narco puede estar en cualquier lado. Palermo y las villas para mi es lo mismo. Yo vengo de la villa y voy a Palermo pero vi poca gente de Palermo yendo a la Villa”, criticó.

“El problema que ella [Vidal] no logró decirlo y es que te podés fumar un porro pero el problema es el tráfico. Yo no tengo una enfermedad que me diga que lo tengo que usar, pero por confusiones como esta no pueden hacerlo legalmente”, completó.

Sus inicios en la música y los dichos de Cristina Kirchner

Su nombre se volvió muy recurrente en la política nacional, desde que Cristina Kirchner lo usó como ejemplo del programa Conectar Igualdad. “La computadora no la había adquirido en el colegio. Justo cuando la entregaron a todos mis compañeros yo había abandonado la escuela”, recordó L-Gante.

Cristina Kirchner utilizó al rapero L-gante de ejemplo

Mientras que el Gobierno distribuía las netbook, el joven ya no formaba parte del sistema educativo. Cuando cursaba el primer año del colegio secundario, quien hoy es conocido como L-Gante se abocaba de lleno a la música. “Lo del micrófono de mil pesos y que la netbook me sirvió es verdad”, explicó volviendo a los dichos de la vicepresidenta. “Yo la conseguí haciendo un revoleo, la cambié por el celu”, explicó también.

Con esa tecnología grabó su primer tema y al cumplir 16 años ya había lanzado profesionalmente su primera canción. Fanático del Pity Álvarez y el Indio Solari, se reconoce como “cumbiero 420″ y desmiente ser trapero o freestyler. “No sé cantar, te lo reconozco y me lo reconozco yo mismo. Voy a empezar a ir a clases de canto para quizás el día de mañana ser un gran artista”, completó.

La realidad de su infancia, reflejada en un videoclip

Cuando su nombre llegó a oídos de Eduardo Feinmann, lo más criticado fue el video de la canción “RKT”. “Yo te muestro todo lo que viví en el barrio, los fierros que te muestro en el video, de chico te los cruzás. Nunca la usé, nunca anduve calzado pero siempre las tuve al alcance de la mano”, contó.

“Al menos yo me di cuenta de que esas cosas son serias, son para gente que tiene su trabajo. En mi canción estoy con la pistola ahí y hay niños, así es la realidad. En algunos barrios hay armas y niños. Yo te digo con sinceridad la realidad que vivimos y en una parte me parece que puede estar bien mi videoclip”, completó.

Para él, hay padres que no le muestran por completo la realidad a sus hijos. “Los padres los cuidan mucho, les ocultan las cosas hasta en formas de diálogo y noto que ese chico no sabe como encarar a una persona”, advirtió.

El nacimiento de su hija, su futuro y la promesa de un almuerzo con Feinmann

En 2010, el Gobierno llevó adelante un plan de viviendas donde L-Gante, tras haberse quedado sin casa, consiguió un nuevo lugar para vivir. Desde entonces, ni la fama ni los éxitos lo mudaron. Hoy vive con su madre y con una hija en camino todavía duda si trasladarse con su pareja o continuar en la misma casa de su infancia.

El músico L-Gante se juntó con Feinmann y se prometieron un almuerzo

“Voy a ser papá, es otra etapa más, otro paso más que voy a dar y voy a dar un cambio. Más responsabilidad, tengo ganas. Me enternece que vaya a estar alguien aprendiendo de mis pasos aunque algunas cosas tenga que corregir”, reconoció.

Sus reiteradas charlas con Feinmann culminaron en una entrevista y una promesa: se quieren juntar a comer un guiso de arroz o un pollo al disco en la casa de Elián. Mientras tanto, L-Gante prepara un hito en su carrera: estará presente en el Movistar Arena el próximo 25 de septiembre y con localidades agotadas, se anima a otro desafío.

Para despedirse, puño y mano con Feinmann. “Yo sabía que no lo conocía y me iba a llevar bien. Para mí es un gusto estar acá”, se despidió el joven. Elogios, risas y promesas coronaron una entrevista muy anunciada y donde el artista habló de todo.

LA NACION