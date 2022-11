La broma de Majul a Novaresio por usar traje con remera y su insólita teoría sobre los hombres sin corbata

escuchar

“¿Es una remera de manga corta o de manga larga?”, le preguntó Luis Majul a Luis Novaresio, cuando el periodista que conduce Buen día Nación saludaba a los panelistas de 8.30 AM en el pase de programas de LN+, y fue interrumpido por la inquietud de su compañero vinculada a su ropa. “De manga corta”, respondió, con un poco de confusión. Y agregó: “Pero si les sorprende una remera...”, lo que provocó la risa de sus compañeras Marina Calabró y Débora Plager.

Todos observaron el look descontracturado de Novaresio, quien para salir al aire este jueves eligió una remera gris de manga corta, en lugar de su habitual camisa, bajo una chaqueta de traje un tono más oscuro. Fue en ese momento, cuando Plager mandó al frente a Majul: “¿Por qué a él no le decís que no tiene entidad cuando no se pone corbata?”, indagó y dejó en evidencia que se trata de un comentario reiterado de su colega. “Porque está bien la remera”, justificó el también presentador de La Cornisa.

Al escuchar este debate, Novaresio quiso saber: “¿A quién le dice eso?”. Y la periodista intentó responder: “Tiene una teoría Majul de que si no te ponés corbata...”. En ese momento, fue interrumpida por el conductor de 8.30 AM, quien explicó su idea: “Si vos no te ponés camisa, que evidentemente tiene que estar bien tildada y prolijita... Si vas todo despechugado por la vida, como decía mi santa madre... No podés ir despechugado, Luisito”, expresó con ironía el conductor.

“La que puede, puede”, dijo el periodista mientras miraba a Calabró, a modo de guiño. Pero Majul insistió con la broma: “Pero, el despechugado no es... Bueno, vamos a dejarlo que vamos a entrar en una discusión que...”, dijo sin terminar la frase, entre risas.

Luis Majul bromeó con el look de Novaresio.

Luis Novaresio contextualizó: “Mirá, cuando yo empecé a ejercer la profesión de abogado, había que ir de saco y corbata. Era una norma de la Corte de Santa Fe. Afortunadamente, ya está abolido eso”. “¿Esta a bol**, dijiste?”, contestó Majul. Y agregó: “Por supuesto que cada uno se viste como quiere. Yo digo que hay que ser ordenado”.

Entonces el periodista amenazó: “Mirá ahora, cuando haga calor, que me saque el saco”. Y Majul se escandalizó: “¿Con remera? ¿En manga corta? No, no”.

El irónico comentario contra el Gobierno

Ante el pedido del Gobierno Nacional de que la producción de Gran Hermano (Telefe) se retractara de los dichos de uno de los concursantes, que apuntó hacia una posible corrupción de Alberto Fernández, el periodista Luis Novaresio mostró su indignación ante la importancia que se le dio a los dichos en un programa televisivo y argumentó que los políticos deberían centrarse en otros problemas sociales: “Es ficción”.

Luis Novaresio se indignó ante las palabras de Gabriela Cerruti.

Un 100% de inflación, 40% de pobreza, una crisis social, la disgregación política a la hora de tomar decisiones... Y hablamos de Gran Hermano. Me da mucha impresión”, expresó el comunicador en LN+. Y agregó: “Me da como apuro estar a las 10.15 de la mañana dedicándome a GH. Es un programa de ficción, un reality show. Es una mentira, es tele. ¿Qué pasó con Gabriela Cerruti? Porque no puede estar actuándolo”.

Por su parte, el conductor del reality show, Santiago del Moro, respondió ante el pedido de la portavoz: “Este es un programa que trabaja, obviamente, con cámaras abiertas. Se conoce a nivel mundial. Los integrantes entran a una casa que tiene más de 60 cámaras, con más de 70 u 80 micrófonos, y lo que digan adentro de la casa corre por cuenta de ellos. De hecho, cada participante, antes de ingresar a la casa de Gran Hermano -acá y en el mundo-, firma un documento en el que se hace responsable por las cosas que dice y por las personas que nombra”, señaló.

