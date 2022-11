La sentencia de Luis Novaresio sobre el exabrupto de Patricia Bullrich con Felipe Miguel: “Es violenta la frase”

escuchar

Días atrás se viralizaron en las redes sociales unas polémicas declaraciones de Patricia Bullrich. ¿Qué sucedió? Durante la presentación del libro de Mauricio Macri la presidenta del PRO increpó a Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, y le advirtió: “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”. En LN+, el periodista Luis Novaresio volvió a analizar la situación y apuntó contra la exministra de Seguridad luego de que se negara a pedir disculpas por sus dichos: “No es temperamental, es violeta”.

Con pantalla partida, Luis Novaresio, Luis Majul, Débora Pláger y Marina Calabró repasaron este miércoles las internas de Juntos por el Cambio, luego de que saliera a la luz el cruce entre Bullrich y el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. “Lo políticamente correcto, lo que hay que decir es ‘no corresponde, está mal, no hay que usar lenguaje violento’”, manifestó Pláger y, si bien remarcó que esto “perjudica a todos”, sostuvo: “Creo que hay un posicionamiento cerca de Patricia que convalida un poco esta actitud”.

"La próxima te rompo la cara", le dijo Bullrich a Felipe Miguel

En ese momento, Novaresio tomó la palabra y comentó que “discrepaba sutilmente” con su colega: “Yo no creo que es políticamente correcto, es incorrecto, violento lo que dijo Patricia”. Si bien reconoció que la dirigente, al igual que todos, tiene derecho a tener un exabrupto, “tiene que saber que cuando asume una función pública su actividad es pública”.

“El que tiene el derecho al exabrupto tiene la facultad de pedir disculpas. Como no lo hizo, yo tiendo a pensar que no fue un exabrupto, sino una estructura de pensar donde hay violencia: ‘Te rompo la cara’. Es violenta para dirimir los disensos que ella tiene”, comentó y aseguró que esto “le preocupa”.

El análisis de Luis Novaresio sobre el cruce de Patricia Bullrich con Felipe Miguel

Asimismo, comentaron la entrevista que dio Bullrich a radio Mitre, donde, lejos de retractarse, redobló la apuesta. “¿Cómo le voy a pedir disculpas yo a una persona que me dijo a mí que soy funcional al kirchnerismo?”, sostuvo. “Patricia Bullrich me va a venir a trompear... pero acaba de ser funcional al kirchnerismo. Estamos debatiendo esto en vez de debatir la economía”, criticó Novaresio tras escuchar el audio.

“Si tomara su lógica, Bullrich le dijo cobarde a Larreta, entonces ¿Ella puede decirle cobarde y Felipe Miguel no le puede decir funcional al kirchnerismo?”, cuestionó el periodista y continuó: “Si la que dijese ‘te voy a romper la cara’ fuese Victoria Tolosa Paz estaríamos haciendo los cruces por tres días seguidos. Seamos ecuánimes”, pidió el conductor de Buen día Nación.

"No es temperamental, es violenta", la contundente frase de Luis Novaresio tras los dichos de Patricia Bullrich

Antes de cerrar el tema, y a modo de resumir su postura, el periodista comentó: “Ayer lo escuché al adorado Santiago Kovadoloff hacer una martingala dialéctica. Decir ‘como Patricia es temperamental...’ No, es violenta la frase, no es temperamental. Pongámonos de acuerdo, usemos un criterio parecido para todos. Se fue de mambo, le puede pasar a cualquiera, no pidió disculpas, bueno, hágase cargo”.

La razón detrás del enojo de Bullrich con Felipe Miguel se originó durante una entrevista que este último dio en LN+. Allí, el jefe de gabinete porteño sostuvo que ella era “funcional al kirchnerismo” por criticar las vallas y las medidas de seguridad alrededor de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, a fines de agosto.

