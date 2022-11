“Te mando un WhatsApp”: la discusión entre El Cholo Sottile y El Chavo Fucks por el futuro de Fernando Gago en Racing

escuchar

Los periodistas de F90 (ESPN), Cholo Sottile y Chavo Fucks, discutieron este miércoles por la continuidad del entrenador de Racing Club, Fernando Gago, en el banco de suplentes del conjunto académico. El comentarista deportivo consideró que la derrota del equipo de Avellaneda ante River Plate en el campeonato local, que lo dejó con las manos vacías, fue muy dura. “El golpe fue bravo por la forma en que se dio”, argumentó. En esa línea, le consultó a sus compañeros si, acaso, obtener el Trofeo de Campeones podría “compensar el disgusto”.

Allí, Sottile tomó la palabra y dijo: “Hay un momento en el que vamos diciendo cosas distintas con palabras parecidas. Amortigua un poco el impacto. Te renueva esa conexión con el hincha. El torneo local es más relevante que el Trofeo de Campeones”. A la vez, coincidió con que la derrota ante el equipo millonario “es uno de los palazos más grandes de los últimos tiempos”, y sobre la consulta específica de su colega, sentenció: “No creo que todos los torneos tengan el mismo valor”.

Acto seguido, el periodista Daniel Arcucci analizó un escenario de eventual derrota del equipo: “Hemos aprendido que en 90 minutos te puede cambiar todo. Racing tiene más para perder que para ganar. Va a pesar mucho la mano de la dirigencia de la secretaria técnica y del entrenador”. En esa línea, consideró que, pase lo que pase, Gago seguramente siga, y citó al secretario técnico del club, Rubén Capria, quien “se mostró muy seguro” en cuanto a su continuidad.

En ese momento, Fucks caracterizó el debate como “tramposo”. “Porque la discusión nuestra no es si Gago tiene que seguir o no”, a lo que Arcucci acotó: “Para mí, no es discutible”. Al mismo tiempo, El Chavo admitió que los periodistas, a veces, subestiman al hincha. “Nosotros hacemos un análisis en el que podría coincidir con el de Dani, casi de punta a punta; yo le agregaría que si el equipo perdió los partidos más importantes, excepto el de Atlético Tucumán, hay algo para revisar, que no está bien”.

Irónico, Sottile le contestó a Fucks. “Chavo, pero los hinchas no renuevan contratos”. Al mismo tiempo, le concedió que “no hay ninguna discusión” en que existan cosas por “revisar”. Después, el periodista le reclamó que sus compañeros “pasan por alto” los defectos de La Academia. Descolocado, El Cholo respondió: “No sé a quiénes te referís; tal vez, algunos sí lo pasen por alto”. Fucks replicó: “A todos nosotros que hacemos el análisis”, tras lo cual, el panelista le endilgó: “No, porque vos incorporaste al hincha”.

Seguidamente, el cronista se defendió: “Metí al hincha porque creo que Gago debe seguir, el trabajo que hizo hasta acá, es bueno”. “Pero estás haciendo trampa” retrucó su colega. Asimismo, Fucks consideró que Racing “tiene esos lunares”, y quien debe responder por la conformidad o no en torno al ciclo de Pintita es “el socio”, a quien interpretó: “No sé si está convencido”.

Conocedor de su compañero, el periodista le dijo a Fucks: “Ahí podés caer en una trampa, pero creo que, astutamente, estás caminando por este fino límite”. “Gracias por avisarme, realmente lo valoro” respondió Chavo, con sarcasmo. “No te aviso nada, te doy una opinión. Si no, te mando un WhatsApp” le endilgó El Cholo.

Luego, Sottile argumentó que “los dirigentes” tienen una “responsabilidad” distinta a la afición, y que “no pueden ir al ritmo de los hinchas”, por lo que deben tener un “proyecto más allá”: “Sino, vos decís, ‘tiene que seguir Gago, pero los hinchas no están de acuerdo’”. Para concluir el debate, Diego explicó: “No, no dije que no estaban de acuerdo. Tengo la idea que a veces, (Gago) nos gusta más a los periodistas que a los hinchas, que son los que van a la cancha en definitiva. Ojo con eso”.

