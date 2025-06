La definición de Luis Juez sobre la candidatura de Cristina Kirchner en la provincia: “Un acto de aprovechamiento extremo”

Tras el anuncio de la expresidenta Cristina Kirchner de que será candidata a diputada provincial en la provincia de Buenos Aires por la tercera sección electoral, el senador Luis Juez analizó su postulación y dijo que es un “acto de aprovechamiento extremo”. Además, anticipó que la exmandataria llegará a un acuerdo con el gobernador Axel Kicillof, en medio de la interna.

“Lo de Cristina Kirchner es un acto de aprovechamiento extremo. Es candidata por La Matanza, nunca va a arriesgar nada. Nunca la van a encontrar con un pico y una pala. Necesita fueros y ha decidido que la provincia de Buenos Aires es un escenario muy importante. Va a terminar arreglando con Kicillof”, sostuvo el senador en diálogo con Joaquín Morales Solá por LN+.

Además, acusó que la expresidenta tiene “cero riesgos” al presentarse en la tercera sección. “El peronismo nunca perdió ahí. Que nadie vaya a pensar que Cristina va a ser diputada provincial para devolver la dignidad que los vecinos del conurbano perdieron. Cuando yo era senador y ella era vicepresidenta, venía cinco minutos y se iba”, remarcó y continuó: “Es un animal político, nadie le va a quitar esas cualidades. Está claramente pensando en ella y en su situación procesal”.

Por otra parte, Juez se refirió a la sesión de este miércoles en Diputados, donde se aprobó la suba en jubilaciones y la moratoria previsional. Al respecto, el exintendente cordobés consideró que es injusto que una persona que tenga 30 años de aportes reciba lo mismo que el que nunca aportó. “El sistema está destrozado y a los responsables los veo preocupados. También estamos frente a tipos con cero escrúpulos; al Presidente le van a tirar con todos los temas sensibles porque no tienen límites”, apuntó.

“Doy fe de que se puede hacer política pública sin robar, pero lo cierto en la Argentina es que su matriz sirvió para enriquecer a políticos. Se han gastado millones de pesos sin ningún beneficio para el ciudadano”, continuó.

En tanto, en medio del conflicto entre el gobierno nacional y el hospital Garrahan por reclamos salariales de los médicos residentes, Juez habló sobre la situación de su hija, que tiene parálisis cerebral, y afirmó que le irrita “la hipocresía con la que hablan dirigentes políticos que fueron funcionarios de salud”. “Hay un altísimo grado de cinismo. Milagros tiene 24 años y nunca escuché a la política involucrarse en la discapacidad. A mí lo que me vinculó con el Presidente es que no hay oportunidad en la que yo hable con él y no me pregunte por ella. No me había pasado nunca”, aseguró.

A su vez, el senador consideró: “Yo no soy un fanático y no lo he sido nunca. Trato de ponerme en el lugar en el que mi mediana inteligencia me permite hablar con objetividad. Es cierto que hay un atraso en las prestaciones a las entidades que prestan servicios a discapacitados. Pero también es cierto que en este tiempo de populismo berreta hubo irregularidades”.

A modo de resolución, Juez indicó que las autoridades tienen que “investigar el reparto político de pensiones para discapacitados a punteros pero sin dejar atender los problemas”. “Las dos cosas se tienen que hacer en paralelo. Es cierto también que de diciembre a la fecha no hubo ajuste en los aranceles [de los médicos]”, cerró.