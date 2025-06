La oposición en Diputados busca activar un debate incómodo para Milei: discapacidad, Garrahan y jubilaciones

En un nuevo intento por doblarle el brazo al Gobierno, la oposición convocó para este mediodía a una sesión especial en la Cámara de Diputados para avanzar en un temario por demás sensible por su impacto social. El conflicto del Hospital Garrahan, la problemática de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad serán los tres temas fuertes de la jornada, siempre y cuando los convocantes consigan quorum en el recinto, lo que anoche seguía en duda.

Mientras puertas adentro de la Cámara de Diputados oficialistas y opositores miden fuerzas, en las afueras del palacio está convocada una marcha multisectorial, que se prevé masiva, en protesta por la política social del Gobierno. Allí confluirán, además de las organizaciones de jubilados –con su tradicional marcha de los miércoles-, los científicos del Conicet; prestadores médicos y familiares de personas con discapacidad; trabajadores del Hospital Garrahan y el movimiento de mujeres y diversidades “Ni Una Menos”, convocado para conmemorar los diez años de la primera marcha en repudio por el incremento de femicidios y la violencia de género.

Todo ello anticipa un clima de tensión dentro y fuera del recinto. Los convocantes de la sesión –Unión por la Patria, Democracia para Siempre (que nuclea al radicalismo opositor), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda- preferían anoche no hacer pronósticos sobre la posibilidad de conseguir quorum en el recinto: hace dos semanas estuvieron a cuatro legisladores de alcanzar el número mágico de 129 diputados sentados en sus bancas y no lograron hacer arrancar la sesión. Un triunfo del oficialismo que, una vez más, logró disuadir a los gobernadores aliados a que sus legisladores pegaran el faltazo.

Habrá que ver si en esta oportunidad surte efecto la presión oficialista para que la ofensiva opositora fracase. El suspenso promete estirarse hasta el final. Por de pronto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advirtió que si las iniciativas opositoras prosperan, tendrán un impacto fiscal de U$S 12.000 millones. Por su parte, el jefe de Gabinete Guillermo Francos anticipó que serán vetadas por el Poder Ejecutivo.

“No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen el Ejecutivo la va a vetar”, adelantó el funcionario.

Sobre jubilaciones hay dos paquetes de iniciativas. Uno de ellos contiene los dictámenes para actualizar el bono de $70.000 (congelado desde marzo pasado) y otorgar un aumento por única vez del 7,2% en todas las escalas (por la inflación de enero de 2024 no reconocida por el Gobierno).

El otro paquete de proyectos está referido al vencimiento de la moratoria previsional, sistema que permitía que personas en edad de jubilarse pudieran hacerlo aunque no hayan completado los 30 años de aporte. Se trata de un universo de trabajadores que, por distintas circunstancias -en su mayoría, por haberse desempeñado en la informalidad laboral-, no pueden acceder a una jubilación del régimen general porque no alcanzaron a cubrir todos los años de aportes que exige la ley.

El kirchnerismo propone prorrogar por dos años más la moratoria. El resto de los bloques opositores -incluido un sector de Pro y la UCR- proponen, en cambio, suplantar la moratoria con un sistema de aportes proporcionales, aunque difieren en su aplicación.

La crisis del Garrahan, en debate

Previo al tratamiento de la cuestión previsional, los opositores pretenden colar en el debate la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan. De lograr poner en marcha la sesión, buscarán emplazar al presidente de la Comisión de Presupuesto, el libertario José Luis Espert, para que se discutan allí los dos proyectos que ayer tuvieron dictamen de la Comisión de Salud y Acción Social: uno de ellos propone declarar la emergencia sanitaria pediátrica por dos años, mientras que el segundo reconoce al Garrahan como “Referente Nacional de Alta Complejidad en Pediatría”.

La Libertad Avanza no acompañó los proyectos. Tampoco lo hicieron Pro ni la UCR, que no participaron de la reunión.

Otro proyecto de alta sensibilidad social que la oposición pretende aprobar mañana es aquel que propone declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027.

En líneas generales, la iniciativa propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reforma del sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.

El oficialismo rechaza el proyecto por considerarlo “regresivo y asistencialista”. El jefe de Gabinete adelantó que si se aprueba la ley el Ejecutivo la vetará.