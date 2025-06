Marcha en el Congreso, en vivo: movilización de jubilados, trabajadores del Garrahan y Ni una Menos, minuto a minuto

📌15.45 | ATE amenazó con un paro nacional en el sector de salud

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la gestión libertaria “envió a cuatro perejiles” del Hospital Garrahan a la audiencia y “fue un circo”. El objetivo de la reunión era llegar a un acuerdo con los gremios y que cesen las protestas. En diálogo con LN+, Aguiar sostuvo que la audiencia “fracasó, se frustró” y que el Gobierno no envió a los representantes correspondientes.

“Estaba el equipo paritario, cuatro funcionarios de capa intermedia solamente del Garrahan. Tendría que haber estado presente el Estado Nacional, la ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Economía, porque se trata de salarios. Si el Gobierno no pone plata, no se puede pretender que el conflicto se resuelva”, reclamó.

Advirtió, además, sobre una posible medida de fuerza: “Un encuentro en el que teníamos muchas expectativas. La conciliación obligatoria el Gobierno la estaba utilizando como una herramienta para debilitar el conflicto y no cumplir con el objetivo de obligar a las partes a sentarse a dialogar y encontrar una solución. Esto no está ocurriendo. El Gobierno no tiene voluntad de diálogo y lo que genera es que nosotros decidimos nacionalizar el reclamo. No descartamos que en las próximas horas avancemos en una medida de fuerza de carácter general en todo el sector salud”.

16.05 | Comenzó el acto central de la marcha de jubilados

Pasadas las 15.30, en un escenario dispuesto de espaldas al Congreso, comenzó lo que será el acto central de la manifestación por los jubilados, hoy amplificada con reclamos provenientes de múltiples sectores.

Oradores denunciaron ajustes, leyeron adhesiones de trabajadores, asociaciones profesionales, sindicatos y sectores de la UBA, entre muchos otros, y apuntaron contra el Gobierno: “Fuera Milei”, se repitió en varios tramos.

También hubo pedidos para que la Confederación General del Trabajo (CGT) active un paro general.

15.56 | El testimonio de una jubilada

Mientras continúa el debate en el recinto de Diputados para tratar un aumento jubilatorio del 7,2% y establecer un nuevo régimen moratorio, algunos adultos mayores llegan a las inmediaciones del Congreso para exigir una mejora de sus ingresos.

Es el caso de Marilú, de 79 años. “La expectativa es que escuchen al pueblo, hoy estuve desde la mañana porque tengo familiares discapacitados y soy jubilada y lo que espero es que se escuche el clamor de la gente para que se haga justicia con estos sectores tan vulnerados y que el gobierno lo está dejando totalmente desprovisto de todo”, comentó en diálogo con La Nación.

Además, hizo énfasis en las dificultades económicas que hoy tienen los jubilados para poder comprar sus medicamentos. “No solamente que se encarecieron, sino que PAMI ya no da la cobertura que se daba, por eso al gobierno le doy el pedido de que contemple a la multitud de gente que está marginando”, concluyó.

15.28 | Es jubilado y reclama por mejores haberes: “Estamos agotados”

Juan Manuel Romero, jubilado que se acercó a la manifestación, reclamó porque no le alcanza para vivir con su jubilación.

“Estamos agotados. Nuestro salario no alcanza. La actualización dice que tenemos que cobrar $1.200.000, yo estoy cobrando $250.000. Con 42 años de aportes. Trabajé de metalúrgico. El problema es que no nos alcanza porque todos los servicios suben, el gas, la luz, el colectivo, etc”, señaló en un móvil de LN+, y sumó: “Los jubilados siempre estuvimos mal”.

15.08 | La presidenta de una cámara de apoyo a la inclusión educativa pidió que aprueben la emergencia en discapacidad

“Las expectativas para hoy son muy grandes. La idea es que la ley pueda salir, sabemos que corre riesgo de que pueda ser vetada pero vamos a seguir insistiendo, la idea realmente es que se recompongan los aranceles en discapacidad”, explicó desde la Plaza del Congreso la presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (Casaie), Elizabeth Karina Foschi, frente a la posibilidad de que el gobierno nacional deje sin efecto la emergencia en discapacidad, que antes también debe pasar por el Senado. Su entidad cuenta con 80 centros de asociados y representa a más de 20.000 niños y jóvenes discapacitados.

Según los datos de Casaie, los aranceles prestacionales en el área de discapacidad cerraron por debajo del IPC durante el último cuatrimestre del 2024, mientras que el monto se congeló en el primer cuatrimestre del 2025. En el año pasado, para septiembre el aumento fue de 1% frente al 3,5% de inflación, en octubre otro 1% frente al 2,7%, en noviembre un 0,8% frente al 2,4% y en diciembre de solo el 0,5% frente al 2,7% de los incrementos de los precios al consumidor que establece el Indec. Por su parte, entre enero y abril de este año, directamente fue del 0% ante una inflación acumulada del 11,6%.

“Realmente la situación está catastrófica, lo hemos hablado la vez pasada, la idea es que la sociedad pueda tomar conciencia de todo lo que está sucediendo, el tema de los derechos de las personas con discapacidad están amparados por la convención de los derechos de las personas con discapacidad a la que Argentina se unió allá por el 2007 y se puso en vigor en el 2008, más o menos para esta época, el 3 de mayo, realmente sería algo que no deberíamos perder, es algo que deberíamos respetar”, alertó.

En cuanto a la confluencia de diversas movilizaciones hoy en las afueras del palacio legislativo, por su parte, agregó: “Sabemos que hoy es un día difícil, que va a ser un día que se unen muchísimas marchas, muchísimos reclamos, nosotros no querríamos quedar desapercibidos con nuestra lucha, que nuestra lucha es algo pacífico, es algo solidario, es algo inclusivo y que realmente está relegado hace muchos años en la sociedad, así que la expectativa es que la ley salga, que se recompongan los aranceles, que la gente con discapacidad pueda trabajar por honorarios más dignos y que la discapacidad vuelva a estar en agenda con todo lo que merece”.

14.35 |“Si vemos que hay corridas, bajamos las persianas automáticamente”

Sergio, un comerciante y dueño de una cafetería en la zona del Congreso, comentó los operativos que hacen en su negocio para cuidarse de los incidentes en las protestas de todos los miércoles. “Si vemos que hay corridas, bajamos las persianas automáticamente. Vigilamos las puertas y costados. Cerramos la heladería que tenemos al lado porque operativamente nos complica”, detalló en un móvil de LN+.

También mencionó que antes las marchas “anulaban el local” y “si era revoltosa tenía que estar atento y no trabajaban tanto porque la gente no venía consumir”. “Ahora bajó el consumo, viene a tomar un café y se va”, sumó.

14.13 | Ritondo apuntó contra los diputados que “hacen show” en la marcha

El diputado de Pro Cristian Ritondo apuntó contra el kirchnerismo en medio de la sesión especial de este miércoles. “Hoy la sesión no se trataba de nada de lo que ellos mismos arruinaron: los jubilados, el Garrahan, los discapacitados. Hoy les agarró la sensibilidad. Seguramente en un rato veamos el show de la marcha, cuando entran y salen de acá”, señaló.

13.50 | “El Gobierno tiene una agenda contra los jubilados”

La diputada Gisela Marziotta habló este miércoles en la sesión de Diputados, que bajó a dar quórum pocos días después de someterse a una operación de columna.

Marziotta, presidenta de la Comisión de Personas Mayores, impulsó la iniciativa desde Unión por la Patria para subir los haberes jubilatorios y advirtió: “El Gobierno tiene una agenda contra los jubilados. Amenazan con vetar cualquier mejora”.

“El desprecio por lo popular y por la ampliación de derechos es patente. Odian a los jubilados, odian a los estudiantes de las universidades nacionales, odian a los médicos de los hospitales públicos. El verdadero programa político de Javier Milei es ese: el odio como política”, afirmó.

“Lo que se discute hoy es si vamos a dejar sin jubilación a miles de personas o si vamos a garantizarles el derecho que el Gobierno quiere eliminar”, subrayó.

13.35 | Es directora de un colegio para chicos con discapacidad y le pide ayuda urgente al Gobierno: “Estamos en riesgo”

Entre la multitud de pancartas y alaridos se cuela la voz de una docente. Su nombre es Virgina y hace más de cuatro décadas dirige el colegio Nuevo Día, en Ramos Mejía. Acompañando los reclamos por los recortes que el Gobierno está realizando sobre el área de discapacidad, en las adyacencias del Congreso dijo ante un móvil de LN+ que “ahora más que nunca estamos en riesgo: nunca vivimos algo así”.

13.05 | Denuncian que impiden el ingreso de manifestantes con discapacidad a la Ciudad

#Ahora



Compartimos denuncia de que están impidiendo el acceso a CABA de transportes de pacientes con discapacidad.

El gobierno quiere impedir que la concentración de hoy sea masiva y se visibilice. pic.twitter.com/UI94HZEAvy — CORREPI (@CORREPI) June 4, 2025

13.00 | Con concentración afuera, en Diputados hay quórum

Con 131 diputados, la oposición en la Cámara de Diputados logró hoy arrancar la sesión especial convocada para avanzar en un temario por demás sensible por su impacto social. El conflicto en el Hospital Garrahan, la problemática de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad serán los tres temas fuertes de una jornada que se proyecta tan larga como intensa.

Pese a los intentos del oficialismo y sus aliados por hacer caer la sesión como ya lo hizo hace dos semanas, esta vez los bloques opositores convocantes –Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda- lograron sentar 131 legisladores en sus bancas, lo que fue festejado con sonrisas y aplausos.

El quorum fue posible gracias a que, a diferencia del primer intento frustrado hace dos semanas, estuvieron presentes cuatro de los cinco legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el jujeño Jorge Rizzotti -cercano al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir-; los radicales Natalia Sarapura y Fabio Quetglas (UCR), que se sumaron a Julio Cobos (el único radical que estuvo en la anterior sesión frustrada) y Lourdes Arrieta, exdiputada libertaria.

12.45 | Bullrich advirtió a los manifestantes y habló de un supuesto modo para atacar a las fuerzas

Bullrich dio detalles este mediodía de cómo será el operativo de las fuerzas federales alrededor del Congreso. La funcionaria de Javier Milei habló de una supuesta nueva metodología que llevarían manifestantes “anarquistas y kirchneristas” con un alambre para tumbar a los agentes nacionales. No presentó pruebas. Fue ahí que advirtió a los grupos que se movilicen que las tropas “van a actuar” y que van a quedar identificados.

“Recién estaba viendo que hay un informe de los grupos más violentos que se reúnen los miércoles. Tenemos imágenes terribles de cómo les pegan a las fuerzas. Estaba mirando una publicación que ellos mismos hacen, en la que dicen que van a ir con un alambre a la altura de las piernas para avanzar y hacer caer a las fuerzas. Un alambre para caminar y hacer caer al miembro de las fuerzas. Es un nivel de preparación y provocación muy fuerte", comentó en LN+.

12.20 | El protocolo antipiquetes

En referencia a cómo actuarán las fuerzas frente a la movilización, la cantidad de asistentes no modificará la estrategia, más allá de que se reforzará el vallado que ya, cerca del mediodía, estaba apostado alrededor del Parlamento.

“El protocolo antipiquetes siempre se mantiene”, confirmaron a LA NACION cerca de la ministra de Seguridad, dando por sentado que la acción conjunta de fuerzas federales y de la policía de la ciudad será efectiva para contener a los manifestantes.

12.00 | Movilización afuera del Congreso

Este miércoles jubilados, trabajadores del Hospital Garrahan y el movimiento feminista marcharán en las afueras del Congreso mientras el Gobierno nacional prepara un fuerte operativo de seguridad liderado por la ministra Patricia Bullrich.

La concentración comenzará a partir de las 15 horas en la Plaza de los Dos Congresos, donde también está prevista una sesión en la Cámara de Diputados. En ese contexto, Bullrich anticipó un importante despliegue de efectivos y vallados en el área para aplicar el protocolo antipiquetes.

La protesta de los jubilados, que se llevará a cabo como todos los miércoles desde hace algunos meses, se convirtió en el eje de una movilización que articula demandas por la moratoria previsional, el aumento de jubilaciones y bonos suplementarios.

El colectivo Ni Una Menos, que este año conmemora el décimo aniversario de su primera manifestación contra la violencia de género, decidió postergar su marcha habitual del 3 de junio para confluir con las demás organizaciones este miércoles. Bajo el lema “La deuda es con nosotras”, las referentes feministas denunciarán el vaciamiento de las políticas de inclusión por parte del Gobierno y el mantenimiento de los niveles de violencia de género.

Además, los dos gremios que nuclean a los trabajadores de planta del Hospital Garrahan participarán con un reclamo por un aumento salarialy mejores condiciones laborales. El conflicto en el hospital pediátrico se profundizó en las últimas semanas, en el marco del ajuste presupuestario que afecta al sistema de salud.