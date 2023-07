La fuerte crítica de Luis Majul a Sergio Massa por cómo anunció las nuevas medidas económicas

escuchar

Luis Majul criticó en términos muy duros al ministro de Economía y precandidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, por la forma en que anunció el paquete de “medidas fiscales” que impulsaron la devaluación del peso y la suba del dólar paralelo.

“El dato es que el dólar subió 24 pesos, que es muchísimo para un solo día, y rompió la barrera de los $550. Y las nuevas medidas que incluyen 12 tipos de dólares nuevos: no sirven para nada”, consideró el conductor del noticiero 8 am durante el pase con el programa Buen día Nación que conduce Luis Novaresio por la pantalla de LN+.

“Hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables, o más o menos cuestionables, pero que tienen que ver con la realidad del momento. Y no se las puede analizar sin tener en cuenta la coyuntura”, sostuvo Massa ayer en La Rural durante una recorrida de campaña.

Sergio Massa, ministro de Economía argentino y precandidato presidencial del oficialismo, en conversatorio en la exposición anual de la Sociedad Rural como parte de su campaña en Buenos Aires, Argentina, el lunes 24 de julio de 2023. Las elecciones primarias para todos los partidos están previstas para el 13 de agosto. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

“¿Cuándo le toca a Massa hacer una conferencia de prensa con los periodistas acreditados para explicar las medidas?”, quiso saber Majul y agregó: “Me recuerda al Massa jefe de gabinete (2008) que nos prometió a los periodistas que Cristina Kirchner (durante su primera presidencia) iba a encabezar una conferencia de prensa. Hizo una sola”.

Y cuestionó: “Pero además, la manera de comunicar estas medidas que son muy complejas, fue muy controvertida: primero hicieron un off the record con los periodistas acreditados, después un resumen de prensa y después algún periodista con mayor vínculo tenía información diferenciada, era verdaderamente una gran venta de humo que termina favoreciendo al gobierno que no quiere informar lo que pasa”.

Este lunes, el Gobierno oficializó las nuevas medidas económicas que implican una devaluación segmentada en la canasta de los diferentes tipos de cambio, encareció las importaciones y ofreció al campo un dólar especial de $340. También unificó el dólar ahorro (o solidario) con el “dólar tarjeta” y decidió mantener el “dólar Qatar”, en una serie de disposiciones condicionadas por el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las cuales los economistas proyectan que impactarán fuerte en el dato de inflación que se conocerá el mes que viene.

En este sentido, “parece una locura pero todavía no hay acuerdo con el FMI”, remarcó Majul. “Probablemente lo haya pero todavía no existe: por eso, te meten en una especie de máquina de humo. Es como el tema con ganancias, tres veces lo anunciaron”, añadió.

Sergio Massa en La Rural: el ministro de Economía quedó en el centro de la escena por la batería de anuncios Gonzalo Colini

Después de los anuncios, la divisa estadounidense subió 24 pesos en el mercado libre y rompió la barrera histórica de los 550 pesos. Sobre este punto, Novaresio fue tajante: “Cuando el dólar empezó a subir ayer no es que alguien está hackeando al ministro Massa; esto tiene nombre y apellido y se llama devaluación”.

Y finalizó: “Ayer un funcionario me decía que las medidas ‘eran un acomodamiento fiscal progresivo’… y yo me quería ir… Cuando vos devaluás lo que se deprecia es el peso, no es que el dólar sube”.

