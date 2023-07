La picante pregunta de Luis Novaresio sobre Sergio Massa tras los anuncios sobre el dólar: “¿Quién es?”

escuchar

El Gobierno oficializó las nuevas medidas económicas que implican una devaluación segmentada en la canasta de los diferentes tipos de cambio, encareció las importaciones y ofreció al campo un dólar especial de $340. También unificó el dólar ahorro (o solidario) con el “dólar tarjeta” y decidió mantener el “dólar Qatar”, en una serie de disposiciones condicionadas por el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las cuales impactarán fuerte en el dato de inflación que se conocerá el mes que viene.

El ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa fue el encargado de anunciar el “preacuerdo” con el FMI durante una entrevista con un canal oficialista, pero no respondió si las nuevas medidas implicaban una “devaluación”, como a las claras quedó demostrado, según analizó Luis Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8 am que conduce Luis Majul con Marina Calabró por la pantalla de LN+.

Luis Novaresio cuestionó las palabras de Sergio Massa sobre el acuerdo con el FMI

“Es el ministro desde agosto del año pasado, y la pobreza, la inflación y el tipo de cambio subieron, y el poder adquisitivo del salario y las jubilaciones bajaron estrepitosamente, y Massa todavía le echa la culpa al expresidente Macri”, planteó, en este sentido, Majul. “¿Pero de qué Sergio Massa estamos hablando? ¿Cuál es?”, preguntó Novaresio.

“El problema es Sergio Massa, ministro de Economía, jefe de gabinete de facto, y presidente de hecho, que dice ‘nos tenemos que sacar de encima al FMI’”, consideró Novaresio. “Lo primero que quiero decir es que como gestor, me parece un error garrafal decir algo así; todos los países toman deuda para hacer obra, y es la deuda más baja que podés conseguir en el mercado, sino le pedís a Venezuela como fue en su oportunidad”, recordó el periodista.

E insistió: “Pero el problema es, ¿quién es Massa? ¿El que dijo que Cristina tal cosa, y que Macri tal otra?”. Y, en ese punto, pasaron el video donde el funcionario habla del acuerdo en el canal oficialista C5N. “El documento expresa la revisión del programa y cuáles son los pasos de los próximos meses, y define un programa de trabajo hasta fin de año con lo cual saca la discusión del FMI en el medio de la campaña”, explicó el ministro.

“El esfuerzo que hacen para no usar la palabra ‘devaluación’, y cuando Julia Mengolini le preguntó, si era una devaluación o no, Massa no contestó”, destacó Novaresio. Y finalizó: “Hicieron todo tarde, hicieron lo mismo como con el acuerdo de Martín Guzman, que se tardaron nueve meses muy valiosos, qué es el acuerdo que defendió Massa, y ahora lo critica, se hizo tarde y así sucesivamente”.

