La fuerte opinión de Majul y Novaresio sobre el exabrupto de Gildo Insfrán contra los porteños: “Le habla a los propios”

El gobernador que busca su octavo mandato consecutivo al frente de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, volvió a ser noticia por atacar una vez más a los ciudadanos porteños, caracterizándolos como a “unos reverendos hijos de su madre”.

“Les dijo ‘hijos de su madre’, no a los medios de comunicación o a Horacio Rodríguez Larreta, sino a todos los porteños”, repasó Luis Majul durante el pase del noticiero 8 am con el programa Buen día Nación que conduce Luis Novaresio por la pantalla de LN+. “No hay que minimizar esto, hay que analizarlo”, dijo el periodista tras describir al mandatario provincial como a un “señor feudal”.

La frase de Insfrán fue dicha en el contexto de la campaña electoral para su reelección, cuando acusó a su contrincante, Francisco Portroni, de representar ‘a los porteños’: “Vienen en nombre de los porteños y los porteños son unos reverendos hijos de su madre”.

Gildo Insfran critica a los porteños.

Fiel a su estilo caudillesco y autoritario, no es la primera vez que el gobernador de la provincia más pobre del país arremete contra los ciudadanos de la Capital Federal, ni que lanza un exabrupto contra un contrincante político, como cuando sostuvo que la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, padecía un “retraso mental”.

“¿Qué es lo que pasa con nuestra Argentina? Los porteños vienen de allá y se sacan fotos, vienen y encuentran pobreza aquí. ¿Para qué vienen tan lejos?”, se quejó Insfrán. “Te cuentan la historia de [Bartolomé] Mitre, pero si leen la historia revisionista se van a dar cuenta que a los porteños nunca les interesó el país. Esta Argentina se hizo desde el norte. Las provincias del norte hicieron la Argentina”, añadió el mandatario provincial.

Para Majul, Insfrán es “un señor feudal” y “lo que está haciendo es galvanizar su base electoral, porque hay en muchos formoseños un sentimiento antiporteño muy arraigado, y no solamente en Formosa. Y eso que para nosotros es tremendo, como (cuando un funcionario de ese gobierno) le dijo a Carlos Tevez ‘villerito europeizado’, o a María Eugenia Vidal, ‘retrasada’”, recordó.

“Es un señor feudal que hace treinta años está en el poder forzando la Constitución. Con datos del Indec: 7 de cada 10 formoseños dependen del Estado, con empleo público o con planes sociales; vayan a ver lo que pasa ahí. Es el hombre que valló su provincia en medio de la pandemia”, subrayó Novaresio.

María Eugenia Vidal y Gildo Insfrán

En este punto, Débora Plager recordó un tema que suele hablarse poco en relación a Formosa: “Insfrán es el que no permite la libertad de expresión; los periodistas que trabajan allí sufren consecuencias gravísimas por hacer su trabajo, intrusiones en sus domicilios, causas penales y condenas, ese es Gildo Insfrán”, destacó.

“Insfrán es la persona que Alberto Fernández dijo que era el mejor gobernador del país”, recordó Novaresio y finalizó con un pensamiento: “Como no porteño, quiero decir algo: no hay otra cosa más que admiración por esta ciudad. No existe de tan maravillosa, diversa y cosmopolita que es”.

