Ernesto Tenembaum apuntó contra Sergio Massa por crear expectativas que no se cumplen: “Generás que no te crean nada”

Ernesto Tenembaum fue muy duro este miércoles contra Sergio Massa por generar expectativas que “después no se cumplen”. El periodista analizó los resultados del viaje a Brasil que emprendieron los principales integrantes del Gobierno, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza, y las promesas que tampoco se hicieron realidad desde que el ministro de Economía asumió en el cargo, en julio del año pasado.

“En el centro de la información, una vez más está Massa con una pregunta existencial: ¿Por qué razón si vos 100 veces aplicaste un método que no funcionó, lo aplicás 101?”, preguntó el conductor de Radio Con Vos. “Es decir, el día que vos asumís generás un montón de expectativas por cosas que vas a conseguir porque sos vos, por ejemplo ‘voy a conseguir plata de los Emiratos Árabes’, y a los tres días alguien te dice ‘che es poco serio eso porque no hay nada planteado’”, describió.

“Perfecto. Decís ‘voy a conseguir que la brecha (entre el dólar blue y el oficial) baje al 30%, y voy a hacer que la inflación arranque con 3 % en abril, y voy a conseguir plata de Brasil’, y pasa el tiempo y no (se cumple), y ayer otra vez en todos lados se lee ‘grandes avances en la negociación con Brasil’... Más allá de que se reveló que grandes avances no hubo, me impresiona cómo las personalidades están formateadas de alguna manera, que no importa lo que la realidad les devuelva, repiten y repiten el mismo método”, describió el periodista.

Alberto Fernández, en viaje a Brasil, con Daniel Scioli, Santiago Cafiero, Sergio Massa, Agustín Rossi y Julio Vitobello

Y resaltó la principal expectativa que generó el ministro sobre la tasa de inflación, al sostener que el aumento de precios de abril de este año rondaría el 3%, cuando en realidad cerró al doble de esa cifra, es decir en 6%.

“Si generás expectativas y no hay dólares, vas a generarte un problema. Si hay dólares, generés o no expectativas vas a tener la solución. Con lo cual, si vos generás expectativas a medida que pasa el tiempo, lo que vas generando es que no te crean nada”, cuestionó.

En ese sentido, evaluó que el tema del financiamiento de las importaciones con Brasil que le permitiría a la Argentina alejar las chances de una devaluación: “Lo ha prometido tantas veces que dudo”, sostuvo.

“Cada vez que Massa habla decís, ¿será así? Andá a chequearlo”, dijo y cerró: “Ayer medio gobierno fue a Brasil esperando buenas noticias, y tampoco se entiende, si no va a haber buenas noticias, que ellos ya las conocen antes de salir, ¿para qué van?”.

El presidente Alberto Fernández durante el encuentro con Lula da Silva, en Brasilia Esteban Collazo - Presidencia

Lula prometió gestiones ante el FMI para “sacarle el cuchillo del cuello a la Argentina”

Luego del encuentro con Alberto Fernández, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que impulsará una gestión ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para “quitarle el cuchillo del cuello a la Argentina”. Lo dijo este martes cuando ambos mandatarios se reunieron con sus equipos, integrado del lado argentino por el embajador Daniel Scioli, el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Escuchamos la definición categórica del presidente y ahora tenemos que hacer el trabajo técnico que corresponde”, dijo por su parte Alberto Fernández. El mandatario explicó que Brasil exige una serie de garantías para otorgar créditos que le permitan a la Argentina a preservar sus reservas, en relación con las importaciones de productos de ese país.

Lula definió a Fernández como “un compañero que llegó bastante aprensivo y creo que va a volver más tranquilo. Es verdad, sin dinero, pero con mucha disposición política para encontrar una salida para Argentina”, dijo entre risas.

LA NACION