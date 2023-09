escuchar

En medio de un inesperado escenario electoral en Unión por la Patria, el lunes por la tarde se dio a conocer que Cristina Kirchner enfrentará dos nuevos juicios por lavado de dinero por la causa conocida popularmente como Hotesur-Los Sauces, y por el pacto con Irán por el atentado a la AMIA. La vicepresidenta, por el momento, guarda silencio al respecto. Por su parte, Luis Novaresio en el pase con Luis Majul en la pantalla de LN+ adelantó el estado de la causa y aseguró que una acusación cuenta con pruebas demoledoras.

En diciembre del 2022, Cristina Kirchner fue condenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 a 6 años de prisión por la causa conocida como “Vialidad”, en la que se investigó la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Fue hallada responsable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Sin embargo, ese no será el único juicio que la tendrá como protagonista ya que junto a su hijo, Máximo Kirchner, y 28 imputados más deberán enfrentar a jueces acusados de asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles.

Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, enfrentará un nuevo juicio

En este caso, la hija de la vicepresidenta, Florencia Kirchner, fue sobreseída ya que al momento que se unió a la sociedad junto a su madre y hermano, esta ya funcionaba hace años. En este contexto, Luis Novaresio en diálogo con Luis Majul, le habló directamente a la expresidenta. “Demuestre con pruebas lo que está sucediendo. Y alguna vez no diga: ‘Los otros son peores’. Yo no la he escuchado nunca decir: ‘Soy inocente’”, expresó respecto a la posición que tomó la acusada.

Por su parte, el conductor de 8 AM señaló que entre las pruebas que se presentarán en el juicio de la causa Hotesur-Los Sauces se indica que “no ocupaban las habitaciones” de dichos hospedajes pertenecientes a la familia Kirchner. “No hay que ser demasiado brillante. En los manuales cuando estudiás lavado de dinero hay dos actividades: hoteles y casinos. No es muy difícil”, aseguró Novaresio.

Luis Novaresio sobre la causa Hotesur- Los Sauces: "Son durísimo los fundamentos"

Asimismo, Débora Plager remarcó que en este sentido es muy importante el juicio ya que allí se conocerán aquellas pruebas contra los imputados y que van “a tener que refutarlas” en búsqueda de mostrar su inocencia, si así lo fuera.

Respecto al apartado de la causa que tuvo Florencia Kirchner, Luis Majul aseguró: “Es cierto que Florencia Kirchner firmaba los balances y era miembro del directorio. También es cierto que uno puede apreciar que ella no tenía la autonomía suficiente ni en conocimiento para decir: ’Esto es un escándalo’”. En coincidencia con su colega, el conductor de Buen día Nación (LN+) indicó que los fundamentos para el juicio son contundentes.

Hotesur va a juicio oral.

“Es muy fuerte lo que dicen los jueces. Leí los fundamentos. Es demoledor. La casación no juzga, como su nombre lo indica, casar significa romper una situación jurídica y lo manda de vuelta a celebrar el juicio. Para desacreditar lo que se hizo, que es este cierre sin llegar al juicio oral, son durísimo los fundamentos. Porque dicen miren todas estas pruebas que demuestran con sospecha bastante que hay un delito”, explicó en una anticipación de lo que se conocerá en la presentación judicial, que aún no tiene fecha pautada.