Javier Milei continúa su caravana de campaña por diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires enarbolando una motosierra como emblema de su posible plan de gobierno en el caso de que fuese elegido presidente el próximo 22 de octubre. “Me parece muy violenta la imagen de la motosierra”, dijo Luis Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el Noticiero 8 am que conduce Luis Majul por la pantalla de LN+. “No me gusta”, añadió el periodista, pero aclaró: “Eso no significa que descalifique a Milei”.

El candidato libertario estuvo primero en La Plata y luego en Olavarría, acompañado de su candidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo; subido a la caja de una camioneta, Milei coreaba a los gritos “la casta tiene miedo” mientras aceleraba la herramienta de manera frenética. Eso sí, según afirmaron cerca del libertario, la máquina no tenía cadena y, por lo tanto, no implicaba un peligro manipularla como lo hizo Milei, que la movía de un lado a otro.

“Cerca de Milei dicen que en LN+ lo tratamos mal, ¿pero sabés que es lo que pienso? Que esto debe formar parte de una estrategia, porque la ola violeta encontró su pico y está bajando”, consideró Majul. “No sé si está sucediendo, pero probablemente empezaron a detectarlo”, agregó.

“Estaría bueno que entendamos que criticar un aspecto del candidato no implica descalificarlo; quiero decir, a mi no me gusta la imagen de la motosierra, me parece muy violenta, no me gusta para nada, no me gusta. ¿Eso significa que lo descalifico per se a Javier Milei? No”, argumentó Novaresio.

“Acostumbrémonos a disentir, en la política en particular y en la vida en general; el disenso de un aspecto no transforma al otro en enemigo, porque sino quien viene a criticar a la casta, se ubica en la grieta”, continuó el conductor del ciclo +Entrevistas. “¿No puedo decir que me parece mal la idea de la motosierra y a la vez puedo decir que Milei instaló un discurso de economía que ninguno de los políticos había instalado que es la discusión de la emisión monetaria?”, insistió Novaresio.

“¿Por qué tiene que ser todo a favor o todo en contra? No me gusta Victoria Villarruel diciendo que le parece mal el matrimonio igualitario, pero eso significa que desprecio a toda La libertad avanza?”, añadió. Y es que, la diputada nacional libertaria y candidata a vicepresidente de Milei participó del ciclo +Entrevistas que conduce Novaresio por LN+ y habló acerca de las discrepancias que mantiene con el candidato a presidente.

“De hecho, Villarruel tiene un discurso bastante moderado con respecto a la política que su compañero de fórmula”, destacó Majul. “Hay que disentir sin descalificar, porque sino se transforma en una discusión de fanáticos”, enunció Novaresio, y Majul aceptó: “Hay un problema de escucha, en general en toda la dirigencia política, en La Libertad Avanza, en Juntos por el Cambio y en el peronismo”.

“Sí, y ni hablar en el kirchnerismo: ‘Si no te gusta, armá un partido y ganá las elecciones’”, finalizó Novaresio.