La opinión de Débora Plager sobre el acto de la CGT: “Máximo no quería que se hiciera”

Este lunes, la CGT organizó una masiva movilización para conmemorar el 17 de octubre, Día de la Lealtad peronista, que tuvo actos desdoblados y no un acto unificado como otros años. Además de los problemas para transitar en el centro porteño, hubo presencias de peso político, como las de Héctor Daer, Hugo Moyano, Antonio Caló, Omar Plaini y Víctor Santa María, entre otros.

Al respecto, en El diario de Leuco, Débora Plager señaló: “Máximo Kirchner no quería que se haga este acto. También Eduardo “Wado” de Pedro intentó pedirles a los dirigentes sindicales que no lo hagan”. Las palabras de la periodista se referían al triple evento que se realizó para conmemorar la emblemática fecha peronista: hubo un acto en la ex ESMA, encabezado por Cristina Kirchner, el sábado; otro el domingo, en Plaza de Mayo, donde se vandalizó el memoria de las víctimas de coronavirus; y un tercero este lunes, a cargo de la CGT.

“La interna es tan feroz entre La Cámpora, el Instituto Patria, Cristina Kirchner y Alberto Fernández que había cierto temor de que el acto pudiera aparecer como un apoyo de Alberto en detrimento a CFK”, completó Plager y continuó: “Había temor de que pudiera haber enfrentamiento de facciones”.

Invitada al programa para analizar la movilización estaba la abogada Florencia Arietto, histórica crítica de Moyano, tanto en su gestión en la política como al frente de Independiente. “Nunca agarró una pala Moyano, nunca agarró un camión”, cuestionó.

“La CGT -y la mayoría que tiene poca fusión a futuro y están tratando de acumular para propios, como Camineros y UOCRA- no les queda otra que juntarse porque vamos a una tecnologización a 10 años en el trabajo”, continuó la abogada y agregó: “Si no lo transformamos va a impactar en los trabajadores”.