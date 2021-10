Roberto Navarro cruzó con dureza a Brancatelli tras quejarse por el costo de las cargas sociales de sus empleados

Este lunes en su programa radial, Roberto Navarro insultó a su colega Diego Brancatelli, quien hace pocos días se había quejado porque su supermercado debía pagar altos costos para tener a sus empleados en blanco. El conductor de El Destape Radio trató al periodista de “bol...do”, lo cuestionó por querer pagar menos cargas sociales y remató con un: “¡La p... que te parió!”.

La inesperada crítica de Navarro a Brancatelli, ambos reconocidos defensores del kirchnerismo desde su lugar como comunicadores, se dio en un contexto en el que el primero venía de hacer un duro editorial contra el empresariado argentino.

Roberto Navarro cruzó con dureza a Diego Brancatelli por sus dichos en Intratables

La idea de Navarro es que los empresarios ganan mucho dinero y “se lo llevan” y que, incluso así, solo quieren “bajar los costos laborales”. “Un grupo de empresarios se reunió con el Presidente. Su principal propuesta para salir de la crisis fue una reforma que flexibilice las relaciones para que bajen los costos laborales”, sentenció el conductor en su programa Navarro 2023, en El Destape radio.

Más adelante el periodista señaló con vehemencia: “Esa es la razón de la pobreza argentina. (Los empresarios) Ganan dinero, lo pasan a dólares y se los llevan. No pagan impuestos, por eso somos pobres. La culpa del subdesarrollo y la pobreza es de la corrupción empresaria. No tuvimos 70 años de peronismo. Tenemos 70 años de empresarios saqueando al país. La corrupción de la política es ínfima comparado con la de los empresarios”.

“La propuesta empresarial busca institucionalizar la injusticia social, ponerle un marco legal al saqueo histórico”, sintetizó su idea Navarro.

Más adelante, el comunicador oficialista señaló cómo procedería él con los empresarios. “Si yo me siento con ello, les digo: ´La culpa de lo que pasó en los últimos 20 años es de ustedes. Traigan los US$450.000 millones que se llevaron y hablamos. No me rompan las pelotas con eso de bajar sueldos, porque los sueldos son la mitad. Hoy el costo salarial es el 50 por ciento de lo que era en 2011, 2015 y 2016. ¿Menos quieren pagar? ¿Menos?”.

Entonces fue cuando el periodista dedicó unas palabras a su colega. “Hasta el bol...do de Brancatelli aparece diciendo que no, que necesita pagar menos cargas sociales porque puso un mercadito ¡La p... que te parió! ¿Qué menos cargas sociales?”, arremetió.

Lo que dijo Brancatelli

El viernes pasado, en Intratables, Diego Brancatelli había manifestado su molestia por la cantidad de impuestos que tenían que pagar los dueños de Pymes en la Argentina por tener a sus empleados en blanco. Y relató su experiencia personal.

Ahora que tiene empleados, Brancatelli se suma a las quejas de los empresarios por las cargas socia

“Los que tenemos pymes y los que pagamos sueldos... Yo tengo un supermercado en Caseros y de paso aprovecho porque nos va bastante flojo para pedir que vayan a Don Ahorro, que está frente a la estación de Caseros. Tenemos a todos en blanco y es un dolor de cabeza pagar los salarios más todas las cargas sociales. Es lo que realmente nos hace la diferencia de que nos vaya bien”, dijo entonces Brancatelli en Intratables (América TV).

“Yo no quiero que sea más fácil despedir, pero tampoco que cuando vos despidas a alguien te tengas que fundir porque te hacen juicio con cosas que son inexistentes y siempre tienen la razón y es imposible sostener. Ahora, sí tendría que ser más fácil poder contratar y que haya facilidades”, agregó el también periodista deportivo, ante el azoramiento de sus compañeros en el estudio.

Aparentemente, el perfil empresario de Brancatelli no le habría caído muy bien a su colega Navarro, que esta mañana indicó de manera soez su desacuerdo con la opinión del panelista.