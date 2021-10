Feinmann arremetió contra Gabriela Cerruti: “Dije que sería la portavoz y me desmintieron, ¿cómo le podemos creer?”

Gabriela Cerruti fue nombrada como portavoz oficial del Gobierno Nacional y sus antecedentes de enfrentamiento con Alberto Fernández salieron a la luz en cuestión de minutos. Eduardo Feinmann, quien había informado la designación con antelación, catalogó a la funcionara como “mentirosa” y apuntó fuerte contra su nuevo rol en el Ejecutivo.

Todo comenzó en el pase con Pablo Rossi, al aire en LN+. “Yo fui el primero que conté en Radio Rivadavia que Gabriela Cerruti iba a participar del equipo de comunicación del gobierno como vocera y ella lo desmintió. Dijo que era una mentira, que eso no ocurría, que de ninguna manera... mirá dónde terminó”, se descargó Feinmann al comenzar a tratar el tema.

Pero luego continuó: “Entonces, si ella va a ser la portavoz de Gobierno para tratar de chequear una información, alguien como portavoz que empezó mintiendo ¿Cómo se le puede creer? Cuando vos quieras chequear una información con Gabriela Cerruti y tengas el dato por distintas fuentes...”. Para ilustrar lo que quería decir, recordó la foto que desencadenó el Olivosgate.

Eduardo Feinmann contra Gabriela Cerrutti

“Lo de la foto, Cerruti ¿Qué te va a decir? ‘¿Sí, la foto es cierta?’”, reflexionó. Su exposición fue interrumpida por Pablo Rossi, quien escuchaba atentamente. “Creer que un Gobierno va a mejorar por poner una portavoz revela la calidad del gobierno. Antes que una portavoz tienen que nombrar a un ministro de Economía con poder, con ideas, con un plan”, sentenció el conductor de Hora 17.

“Esto es un Presidente que presenta a la vocera como la gran incorporación de un gobierno que no sabe qué decir... es todo muy loco”, finalizó. La palabra la tomó Feinmann nuevamente: “Te pusieron una portavoz para mentirte todos los días y darte noticias buenas ¿Entendés?”, ironizó.

Gabriela Cerruti vs. Alberto Fernández, por redes y años atrás

En 2017, el actual Presidente y su nueva portavoz tuvieron un fuerte cruce en Twitter. En ese entonces, Alberto Fernández tildó a Cristina Kirchner de representar “el peronismo patético”, cosa que molestó a Cerruti y salió a criticarlo por redes y protagonizar un idea y vuelta que marcó un antecedente.

“Deberías recuperar tu capacidad de autocrítica”, lanzó Fernández en enero de aquel entonces. “El peronismo patético se bancó a Boudou, Moreno, Milani, el pacto con Irán... ¿sigo?”, agregaba Alberto. Cerruti, por su parte, respondió: “Yo no dudo que despreciás al kirchnerismo. Me alegro que no haya más confusión”.

El ida y vuelta entre Alberto Fernández y Gabriela Cerruti en 2017

Hoy, con la nueva designación, ese cruce volvió a estar en el centro de la escena y ser una de las tantas diferencias entre el actual Presidente y uno de sus funcionarios en el pasado.