Cambios en el Gobierno: el día que Javier Milei llamó a Nicolás Posse “amigo” y le agradeció por su ayuda en un duro momento

Escuchar

El Presidente había definido en reiteradas oportunidades a Nicolás Posse como su “amigo”. Puntualmente, en una entrevista que le hizo Luis Majul en febrero, y se transmitió por LN+, el mandatario había afirmado que tanto el ministro saliente como Guillermo Francos, quien lo reemplazará como jefe de Gabinete, fueron quienes más lo “ayudaron” en lo que definió como “un momento muy, muy difícil”.

Sus dichos negaron en aquel momento los rumores que hablaban de la inestabilidad de Francos en el ministerio. Uno de los dos amigos, sin embargo, quedó en el camino y fue reemplazado, precisamente, por el otro.

Milei firmó este martes la salida de Posse y lo despidió de manera fría, aunque formal. El Presidente primero le aceptó la renuncia a Francos como ministro del Interior y elogió su gestión: “Agradécese al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo”, se publicó en el Boletín Oficial. Posse, quien fuera el encargado de los equipos técnicos de La Libertad Avanza (LLA), fue despedido con una mayor frialdad. Solo se le agradeció por los servicios prestados, pero no se incluyó la palabra “valiosos”.

Francos y Posse se conocen hace mucho tiempo. Ambos fueron compañeros en Corporación América, el grupo empresarial liderado por Eduardo Eurnekian en el que ocuparon cargos relevantes. También allí se conocieron con Milei.

En un primer comunicado difundido en la noche del lunes, el Gobierno afirmó que “esta semana se avanzará en una transición ordenada” entre los dos dirigentes, pero luego ese mensaje fue borrado por el Gobierno y se planteó el interrogante respecto a si habrá o no “transición” y de qué manera, en el caso de que exista.

“Milei lo echó a Posee más allá de que hace 16 años que son amigos. No se salva nadie. No te salva ni tener 20 años de amistad con él. Trabajás y cumplís objetivos o te pega una patada. Él prioriza a los 47 millones de personas del otro lado, no a sus amigos”, dijo una fuente inobjetable, según pudo recoger LA NACION, sobre lo sucedido entre Posse y Milei, que se conocen desde sus tiempos en la Corporación América, casi dos décadas atrás.

“Era un freno de mano del Gobierno. Convirtió la Jefatura de Gabinete en un embudo”, dijo otra persona, que está muy cerca de Milei a LA NACION, sin contemplaciones para quien el Presidente definía hasta hace poco como uno de sus pocos amigos y alguien que le había dado una mano en momentos difíciles.

Desde Casa Rosada intentaron valorar el rol que supo tener, pero subrayaron que hace tiempo que no era eficaz. “Nicolás armó equipos al principio, estuvo en mucho, pero en el último tiempo se las mandó todas. No dejó una por hacer”, completaban desde el corazón libertario. “Él sabía que le iban a pegar una patada porque no cumplió nada”, apuntaron cerca del Presidente.

Además de las tensiones y cruces con Karina Milei y Santiago Caputo, el exjefe de Gabinete también cosechaba un malestar entre muchos ministros, quienes le reprochaban que no era una persona accesible y con quien tenían dificultades para que los atienda.

LA NACION