La reacción de Jaime Durán Barba sobre las elecciones: “Nunca vi a un partido que festeje perder por menos”

El asesor político Jaime Durán Barba, que trabajó durante muchos años con Juntos por el Cambio, analizó las elecciones legislativas del domingo pasado y apuntó duramente contra el Gobierno y la vicepresidenta, Cristina Kirchner. “Tienen poca relación con la realidad”, disparó el analista político en diálogo con Eduardo Feinmann en El noticiero de LN+.

Durán Barba hizo mención al resultado del Gobierno en las elecciones legislativas del domingo pasado y manifestó que “lo sensato es que acepten el hecho”. “Perdieron en la mayoría de las provincias del país, me sorprendió el mapa de la provincia de Buenos Aires, todo amarillo excepto el conurbano”, señaló.

Durán Barba: "Cristina Kirchner es la madre de la derrota, pero se siente la madre del triunfo"

“Pensar que dominaron siempre la provincia; con todo el respeto, no tienen conocimiento de la realidad. El mapa me pareció impresionante, y esa misma falta de contacto con la realidad los lleva a decir que van a negociar con el FMI y no pierden oportunidad para atacar al fondo incluso en el G20″, apuntó el asesor ecuatoriano contra Alberto Fernández y Máximo Kirchner.

Asimismo, el consultor político consideró que si el Gobierno quiere hablar en buenos términos con otro sector, debe hacerlo de otra manera. “Si usted quiere dialogar con alguien y se dedica a insultarlo, creo que debe tener un problema psicológico”, lanzó.

El conductor del programa tomó la frase que dijo la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, quien habló de un empate en las elecciones. Durán Barba reaccionó y desde su lado dijo que no tiene sentido. “No vi nunca a un partido que invite a celebrar el triunfo porque perdió con menos votos. Originalmente estudié filosofía escolástica y la lógica guía mi cabeza, si perdí, no gané, si quiero dialogar con usted, no lo insulto. Hay que tener una coherencia lógica básica con todo, y es lo más grave que le ocurre al gobierno”, aseveró.

“Deben pensar qué quieren, ¿quieren diálogo con el fondo? Actúen de la manera correcta. En un mundo tan interconectado como este, en el que todas las cosas salen diez segundos, no pueden ser solidarios con la dictadura de Guatemala, la de Venezuela y tener un diálogo con la Unión Europea que ha enjuiciado a esos dictadores por crímenes de lesa humanidad. Creo que en definitiva escojan la línea que quieran, es una opción, pero sean coherentes”, señaló.

Por otra parte, el asesor ecuatoriano realizó un repaso de la trayectoria de PRO, el cual, según señaló, comenzó siendo un partido vecinal. “Es la primera vez de un resultado así en la oposición que se fue gestando desde el 2005. Recuerdo la elección de 2007, la mayoría de los dirigentes creían que era imposible ganar la jefatura del gobierno de la ciudad, era un partido chico y bien porteño”, comentó.

Por otro lado, destacó que “eso fue evolucionando, creciendo y consolidándose de una manera que vale la pena. “No es que yo soy el líder y después mi esposa y luego mis vecinos, nadie es pariente de Macri, y es bueno porque es un partido que se origina con gente diversa”, apuntó.

A lo largo de la entrevista Durán Barba también hizo mención a dos provincias que perdió el kirchnerismo en las elecciones y mencionó que la oposición entrará en una etapa de transformación. “Hay senadores como La Pampa y Chubut, que no estaban sobre el radar de la oposición. Significa que el partido tendrá que funcionar de otra manera integrando a más gente”.

Por último, hizo alusión al motivo de porqué remontaron los resultados a nivel provincial. “Logran remontar en la provincia de Buenos Aires, con plata y electrodomésticos. En ningún país de América Latina hay candidatos que regalen electrodomésticos. “Comprar voluntades”, opinó el periodista.