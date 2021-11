“¡No nos salen los memes!”: el insólito pase entre Feinmann y Pablo Rossi

Este martes, en el clásico pase en LN+ entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, ocurrió un episodio inesperado cuando el conductor de El Noticiero de LN+ pidió a su producción que pusieran una placa al aire, y eso no sucedió. Ante el traspié de su equipo de trabajo, Feinmann reaccionó con una ironía: “Si esto fuera la NASA... pobres los astronautas”.

El tradicional pase entre ambos periodistas y conductores de LN+ comenzó de manera irónica cuando Feinmann se refirió a la manera en que el Gobierno había tomado como un “triunfo” la derrota en las elecciones legislativas del pasado domingo. “¿Te pudo mostrar algo? Porque ahora parece que ha comenzado una nueva etapa en el país, y ahora los resultados deben ser mirados de otra manera”, comenzó.

“Te quiero mostrar, mostralo”, dijo Feinmann, y en pantalla apareció una placa con el texto: “Si hoy perdemos con Brasil, vamos todos al obelisco a festejar el triunfo”. Ante la risa de Rossi, el conductor de El noticiero de LN+ agregó: “Esto lo ha dicho Alberto Fernández, el presidente de la República, así que si hoy perdemos con Brasil (partido por las eliminatorias que se juega este martes), festejamos igual”.

“Total, en este país se festejan las derrotas”, apostilló Rossi. “Claro. Exactamente. Toda derrota es considerada como un triunfo en este país”, remarcó Feinmann.

“Y si no tenés la otra. A ver, poné la otra placa”, indicó el conductor de El noticiero de LN+, solicitando a su producción que sumaran otra imagen a la pantalla. Pero eso no ocurrió.

“En el pase siempre...”, comenzó a explicar Feinmann lo que estaba pasando. “Sí, porque hay cambio de personal ahí”, aclaró Rossi, mientras miraba lo que pasaba atrás de cámara.

“Hay cambio de personal”, lo siguió Feinmann, pero agregó: “Si esto fuera la NASA...”. Entre risas, Rossi completó la frase: “Haríamos volar un par de cohetes”. “Sabés lo que serían los cohetes ¡Pobres los astronautas!”, dijo Feinmann, mientras juntaba sus manos y miraba hacia arriba y agregó: “El cohete no saldría... a nosotros no nos salen los memes”.

Segundos después, cuando los dos periodistas habían pasado a otro tema, apareció la placa que había pedido Feinmann. “Ahora salió. Sale cuando quiere el cohete”, dijo el conductor, y leyó lo que era la nueva placa: “Mañana, si la Selección argentina pierde con Brasil, todos al obelisco a festejar”.

“Maravilloso”, festejó Rossi. “Estamos en una nueva etapa en el país donde se festejan las derrotas”, insistió Feinmann. “Se borra la tristeza, se borran las derrotas”, añadió Rossi. “Y si no es como dice la portavoz (Gabriela Cerrutti): es un empate. ¿Perdimos? No, no pedimos. Empatamos”, concluyó el conductor de El noticiero de LN+.