La recomendación de Roberto Debbag para completar la vacunación con Sputnik V

El médico Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, analizó en una entrevista con Luis Majul, por LN+, las demoras en la campaña de aplicación de dosis de la vacuna rusa Sputnik. En este sentido, explicó que la falta de segundas dosis se corresponde con “una cuestión de velocidad”. Y dijo: “El segundo componente de Sputnik V no se puede fabricar como se fabrica el primer componente, que tiene un adenovirus que con alimentos determinados se replica rápidamente. El adenovirus 5, el del segundo componente, con los mismos alimentos o con más alimentos, no se puede reproducir más rápido”.

Asimismo, dijo que en términos de políticas de anticipación era previsible que podía haber demoras en la llegada de las segundas dosis de Sputnik V: “Esto se sabía, y se podría haber estudiado la combinación de vacunas hace cuatro o seis semanas; hubiera tomado 500 individuos con la primera dosis de de Sputnik y les hubiera dado la segunda dosis con AstraZeneca, para medir su inmunidad. Y también al revés. Hoy, doce semanas después, hubiéramos tenido datos para decir con evidencia si las siete millones de personas que tendrían que recibir la segunda dosis de Sputnik van a recibir otra vacuna”.

Fue allí que el reconocido médico propuso una idea, una recomendación: “No vacunaría más en una jurisdicción a personas jóvenes que no tienen enfermedades de base; usaría esas vacunas, si son de AstraZeneca, no para primeras dosis sino para completar las dosis de las doce semanas, de otras vacunas. Hay pacientes de riesgo que han pasado ya doce semanas. La eficacia en una dosis no es completa”. Y agregó: “En las próximas semanas, potencialmente, va a circular una variante que es la Delta; si no hay dosis completas, las personas mayores de 60 años o los más jóvenes con factores de riesgo tienen solamente el 30% de eficacia”. Por otro lado, el médico Roberto Debbag aseguró que la variante Delta “es 70% más contagiosa” que las anteriores.

Sin embargo, este último dato se contrapone con la información difundida recientemente por el gobierno bonaerense: “Hasta ahora sólo había estudios clínicos, pero, por primera vez fuera de Rusia, una investigación realizada por la provincia de Buenos Aires demuestra el impacto en la vida real de la primera dosis de la vacuna Sputnik V. El estudio indica una efectividad del 78,6% para evitar casos de Covid-19, del 84,7% para evitar las muertes y del 87,6% para reducir hospitalizaciones en personas de 60 a 79 años”.

