Larreta reabrió el debate por la Boleta Única, habló de la impugnación a Jorge Macri y apuntó contra Bullrich

Luego de intentar minimizar la interna en Juntos por el Cambio, que se disparó a causa de las críticas de Macri, Vidal y Bullrich a la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de adoptar las elecciones concurrentes en la Ciudad con el sistema de Boleta Única, el jefe de Gobierno porteño Larreta reafirmó su postura en LN+.

En diálogo con Luis Majul y Pablo Rossi, Larreta respondió a los dichos del expresidente, quien lamentó durante el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción en La Rural que “Larreta no haya trabajado en equipo”. “Yo cumplí la ley. No se puede interpretar”, explicó el precandidato a presidente.

En esa línea, planteó una pregunta retórica en la que incluyó a la exgobernadora bonaerense y la exministra de Seguridad: “¿Cómo voy yo a consultarle a Patricia [Bullrich] o a [María Eugenia] Vidal sobre cumplir con la ley o no?” . Hecho el comentario, remarcó que la decisión de la Boleta Única estaba tomada hace cuatro años.

“Parece que me sugirieran que no cumpla con la ley. Es justamente un ley no es discutible”, insistió una vez más.

Consultado respecto de si la decisión impulsa la precandidatura a jefe de Gobierno del radical Martín Lousteau, el referente del Pro volvió sobre lo mismo: “Cumplir o no una ley no supone ningún acuerdo con nadie. No es opinable. El cambio de sistema entraba en vigencia ahora y había que aplicarlo”. A ello, sumó: “No tengo ningún acuerdo político con Martín Lousteau. Como lo dije en varias ocasiones, yo voy apoyar a un candidato del Pro. Hoy son tres a nivel nacional”.

Respecto de la posible impugnación de la candidatura de Jorge Macri, a quien el Frente de Todos porteño acusa de cumplir con los requisitos constitucionales para postularse, Larreta dijo: “Según mi criterio, Jorge Macri puede ser candidato en la Ciudad. Ahora, si alguien presenta una impugnación, veremos”.

Una vez más sobre los reproches que suscitó el cambio de sistema electoral en la Ciudad, el jefe de Gobierno resaltó en que “hay interpretaciones de todo tipo, según las palabras que uno use y lo que el otro pueda interpretar. Pero hay una ley”. “Me puse firme en defensa de la ley, no contra Mauricio Macri”, destacó.

Larreta concluyó al jactarse de no haber hecho “ningún comentario crítico contra ningún miembro de Juntos por el Cambio” y tras dejar dos definiciones. Por un lado, apuntó contra aquellos que hacen foco en los problemas del futuro: “Pareciera que el próximo Gobierno va a ser un drama y el de hoy es una maravilla”.

Por el otro, habló de lo que haría ante una eventual derrota y lanzó -sin nombrarla- un dardo contra Patricia Bullrich. “Si pierdo, veré que hago. Hay que ver también qué me proponen. Siempre voy a tener vocación de colaborar. Esto de decir que a los adversarios de la interna los convocarías de ministros es una chicana” , sostuvo en referencia a que exministra de Seguridad Javier dijo que sumaría a Javier Milei como ministro en caso de asumir la presidencia.

Además, insistió con cuestionar la idea de sacar el cepo de golpe o arreglar la inflación rápido.

