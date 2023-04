Horacio Rodríguez Larreta intentó minimizar la crisis con Macri

escuchar

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta dio un discurso en el marco de un evento realizado en La Rural este miércoles por la tarde y al igual que Mauricio Macri, intentó bajar el tono a la interna en Juntos por el Cambio aunque las secuelas de la pelea están vigentes. Larreta insistió en que no hay riesgo de ruptura en la coalición opositora. “Puede haber diferencias... pero no hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura”, subrayó.

Frente a un grupo de 500 productores y empresarios, en el evento “Compromiso por una nueva Argentina”, que se realizó en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Larreta enfatizó: “En el camino puede haber diferencias, no todos pensamos igual ”.

De esta forma se refirió a la crisis que atraviesa el Pro luego de su decisión con respecto a que la boleta única electrónica sea el método para las próximas elecciones en el distrito porteño y de esta forma separar las nacionales de las de la ciudad. Algo que Macri consideró como “una profunda desilusión”.

Horacio Rodríguez Larreta durante su presentación en la Sociedad Rural Hernán Zenteno - LA NACION

“ Estoy para discutir con los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Esa es mi decisión y me hago cargo ”, expresó. Sin embargo, el alcalde porteño reiteró que “no hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura en JxC”.

“Tengo una ley en la ciudad de Buenos Aires votada a fin de 2018 que dice que en esta ciudad se vota con Boleta Única Electrónica y no hay margen para la mal interpretar. La ley es clarísima”, detalló sobre la continuidad de la decisión que tomó el lunes por la mañana.

A lo largo de su discurso enfatizó en las principales medidas que tomaría si gana las elecciones y llega a la Casa Rosada. “Mi prioridad va a ser ordenar las cuentas y llegar al déficit primario cero el primer año”, remarcó como una de sus principales metas.

Tras ello, dijo que limitaría las retenciones liminar para más de 200 productos de las economías regionales. “Con el resto de las retenciones tenemos que marcar juntos un compromiso de descenso escalonado que vaya de la mano con el aumento de exportaciones”, explicó.

Sin embargo, criticó las promesas de quienes dicen que quitarían el cepo el primer día, ya que lo mejor, según comentó sería hablar de “llegar” a un tipo de cambio unificado “lo más rápido posible”. “Decir que soluciono los problemas el primer día, que desaparecen los impuestos, eso no es serio. Tenemos que hablar con la verdad. Acá no hay recetas mágicas”, remarcó.

Después, sostuvo que pese a cualquier medida, lo importante es lograr un equilibrio fiscal en las cuentas del Estado. “Si no hay equilibrio fiscal, todo lo que decimos suena maravilloso pero no va a suceder”, señaló y aclaró que no se trata de “bajar el gasto público a cero” sino que “hay que laburar e investigar caso por caso”.

Por último, resaltó la importancia de construir puentes con las coaliciones opositoras para llegar a consensos en el Poder Legislatvo. “Hay que construir un acuerdo político para que todo lo que dije tenga acuerdos y leyes en el Congreso”, indicó pero dijo que “no cree” que “el kirchnerismo” esté de acuerdo con algunas de sus medidas.

