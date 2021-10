Luis Majul: “Alberto, Cristina y Máximo Kirchner están desesperados y aturdidos”

El periodista Luis Majul empezó su programa +Voces con un duro comentario de opinión sobre la actualidad económica argentina y, puntualmente, sobre las nuevas restricciones cambiarias. “Un nuevo cepo al dólar después de la venta de 100 millones de dólares para contener la eventual suba del paralelo”, señaló para describir el escenario.

A partir de ahí, enumeró los hechos más destacados de las últimas horas. “De la renuncia a la Corte de Elena Highton de Nolasco, lo que constituye otra mala noticia para el Gobierno; del fracaso de Máximo Kirchner para sesionar y discutir el proyecto de etiquetado frontal de los alimentos; de Alberto, hace minutos diciendo que no le pone contento que tantos argentinos vivan del estado”, dijo Majul.

+Voces - 5 octubre 2021

“Me parece que el Alberto, Cristina, Máximo y Kicillof se muestran cada vez más aturdidos y desesperados. Como si estuvieran al borde del knockout. La primera piña la recibieron el domingo 12 de septiembre pasado. Fue durísima. Y sorpresiva. Pero durante las horas siguientes, cuando se intentaba parar, Alberto recibió un golpe igual o peor. Un golpe en el hígado. De esos que te doblan las piernas”, describió el periodista para señalar: “Se lo propinó primero “Wadito” de Pedro, con la sorpresiva presentación de la renuncia, y también Cristina, con la “carta bomba”, de la que todavía Alberto no se repuso”.

“En ese estado, el Presidente tuvo que entregar a su mejor amigo y a su Jefe de gabinete. Y aceptar la intervención de un gobernador controvertido, Juan Manzur, y un impresentable como Aníbal Fernández. Y como si esto fuera poco, lo bajaron, o se bajó del escenario, para hacer cosas como estas”, continuó para dar lugar a las imágenes del Presidente en campaña.

“Y todo eso para no detenernos en la conversación con el trapero L-gante, donde los seguidores del artista se cansaron de bardearlo. Tanto al cantante como al Presidente. ¿Era necesario? ¿no hay nadie capaz de decirle que con ese tipo de cosas cada día se devalúa más? Pero cuidado. Que Cristina, Máximo y Kicillof no están mejor. Es más. Desde que ella escribió la carta bomba, su imagen negativa creció hasta límites impensables”, agregó Majul. “Y ahora las encuestas demuestran que son ella, Máximo Kirchner y La Cámpora los visualizados como los máximos responsables de la caída del Frente de Todos”.

“Lo de Máximo Kirchner ya bordea el desquicio político. Si no después de la paliza no se explica por qué insiste en hablar como si fuera Nicolás del Caño, Luis D’Elia o Fernando Esteche, dando entrevistas solamente a Roberto Navarro, y delirando con la idea de que si Horacio Rodríguez Larreta pasó por Washington tenía que haber hablado con el FMI y haber arreglado la deuda en cinco minutos”, sostuvo.

“¿Y que me dicen de lo de Kicillof? Con el gobierno intervenido, muchas universidades y todavía cerradas…¿Quién le habrá aconsejado hacer el videíto que lanzó el viernes, en vez de explicar por qué perdió por 4 puntos después de haber ganado por 14?”, arremetió Majul.

Y cerró: “¿Tan desorientados están? ¿tan fuerte les pagó la posibilidad de tener que largar la manija? A nosotros no nos importa si Cristina y Alberto se pelearon de nuevo y no se hablan. No nos interesa quién gana y quién pierde en la interna del Frente de Todos. Lo que no queremos es que sigan rompiendo todo y echándoles la culpa de sus graves errores a los demás. Como viene sucediendo desde que asumieron”.