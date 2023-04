Luis Majul: “Crisis en el Gobierno y en el Pro”

escuchar

En su clásica columna de LN+, Luis Majul se refirió a las crisis internas que enfrentan tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales. Según su análisis, la coalición opositora sufre y mantiene su desorden porque todavía no pudo resolver “su crisis de liderazgo”, mientras que en el oficialismo los principales funcionarios en las áreas de economía y seguridad en Nación y Provincia afrontan las consecuencias de los resultados de sus gestiones y comienzan a aparecer los rumores de renuncias.

La editorial de Luis Majul del 18/4

A continuación, la columna editorial completa de Luis Majul:

Crisis en el Gobierno y también en el Pro. La idea de María Eugenia Vidal de que en Juntos por el Cambio todos los candidatos deberían renunciar para ponerse acuerdo y proponer un plan anticrisis murió antes de nacer.

En conversaciones privadas, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich lo descartaron de plano. Y el único que la miró con simpatía fue Mauricio Macri, quien respondió a varios periodistas con una frase enigmática. Enseguida tuvo que salir a aclarar, a los mismos a los que había respondido en privado, que él no estaba detrás de la idea, y que la consideraba inviable, faltando tan poco tiempo para el cierre de listas.

¿Por qué el Pro está atravesando por semejante crisis? Porque todavía no resolvió su crisis de liderazgo. Y el problema amenaza con prolongarse hasta la misma fecha del cierre de listas. Porque nadie, hasta hora, tiene la intención de bajarse: ni Jorge Macri, ni Fernán Quirós, ni Soledad Acuña en la Ciudad; ni Ritondo, ni Grindetti, ni De la Torre, ni Iguacel en la Provincia. Y paradójicamente esto favorece a Martín Lousteau, quien ayer se sumó al irresistible encanto de TikTok.

Quienes sí analizaron la posibilidad de bajarse de sus cargos fueron Sergio Berni, por un lado, y Sergio Massa, por el otro. El ministro de Economía no da pie con bola. Y parte de su equipo considera que ya no tienen ninguna posibilidad de revertir la suba de la inflación. Al contrario: temen que se produzca, en los próximos días, un “fogonazo inflacionario”, o “una devaluación desordenada”, si no empiezan a ingresar dólares a la economía argentina.

La disociación que Massa parecía mostrar ayer, encabezando el anuncio de que Argentina será sede del Mundial Sub 23 este año, junto a Claudio “Chiqui” Tapia, fue destacada por un meme que rápidamente se viralizó, a través del usuario @100debondiola.

Tapia, Massa y Lammens en la firma de los avales para el Mundial Sub 20 en Argentina

Algo parecido está sucediendo alrededor de Berni. En la cúpula de la fuerza ayer se repetía, con insistencia, que el ministro de Seguridad ya estaría renunciado. Un grupo de comisarios, incluso, empezó a hacer correr el rumor que se había despedido de sus colaboradores.

Ayer, a las 21:49, le escribí a Berni para sacarme la duda. Lo desmintió de manera terminante. Compartí la información con la mesa. Y Luis Juez concluyó: “Mirá que mal estaremos, que nos asustamos por la posibilidad de la renuncia de Massa o de Berni, quienes no pudieron solucionar ni el más mínimo problema”.