Luis Majul: “En el Gobierno ya no saben qué inventar”

En su clásica columna de LN+, Luis Majul se refirió a la situación económica y a las respuestas que da el Gobierno para justificar la escalada del dólar. Sobre esto, mencionó concretamente el rumor de que Hernán Lacunza, Alfonso Prat Gay y Guido Sandleris le pidieron al Fondo Monetario Internacional que no le preste dinero a la Argentina, el cual habría sido impulsado por Sergio Chodos, director argentino ante el FMI.

La editorial de Luis Majul del 25/4

A continuación, la columna editorial completa de Luis Majul:

Ya no saben qué inventar. Primero usaron a Aracre, después a Max Capital y en las últimas horas intentaron hacer lo mismo con Hernán Lacunza, Alfonso Prat Gay y Guido Sandleris, a quien Sergio Chodos acusó, sin nombrarlos y sin pruebas, de “vendepatrias”, al adjudicarles haberle pedido al Fondo que deje de prestarle dinero a la Argentina. Chodos es el director argentino ante el FMI, y plantó la idea ante periodistas de la agencia Noticias Argentinas.

Sergio Chodos, director argentino ante el FMI

El jefe de gabinete, Agustín Rossi, trató de apuntalar la teoría conspirativa de Chodos con un posteo de ocasión: “El representante argentino ante el FMI, Chodos, denunció que 3 ex-funcionarios del gobierno anterior intentaron bloquear las gestiones del gobierno argentino ante el organismo. A la oposición no le importa incendiar la patria para lograr sus objetivos. Son destituyentes y golpistas”.

Y a los cinco minutos, un denunciante serial sin prestigio, el abogado Alejandro Kalbermatten, se presentó en tribunales para denunciar a Lacunza, Prat Gay y Sandleris por “traición a la patria”. Es medio loco que los que vienen incendiando el país desde diciembre de 2019 con sus peleas en el barro y su ineficiencia para gobernar acusen a la oposición de golpista y destituyente.

De cualquier manera, Alfonso Prat Gay les respondió con un hilo muy interesante, que terminó así: “Háganse cargo del desastre inflacionario y social que armaron en vez de mentir e intentar enchastrar a otros”.

“Vendepatria el que le pide ayuda al FMI y vendepatria el que le pide que no ayude. Los K cada vez más patéticos. Ni espiar saben, además: yo estaba invitado a las reuniones del FMI... ¡pero no fui! Ni pasé a buscar la credencial para ingresar: lo primero para chequear antes de montar semejante opereta. Háganse cargo del desastre inflacionario y social que armaron en vez de mentir e intentar enchastrar a otros”.

Hernán Lacunza tampoco se quedó atrás. “1) La palabra oficial no es un activo personal, sino público, otorgado por voto popular. Hónrenla 2) Política no es excusa para difamar. La acusación es falsa 3) No inventen conspiraciones para justificar fracasos propios. Gobiernen 4) Cumplan algún compromiso y tendrán crédito”.

Los cráneos del Gobierno ahora tratan de culpar por la corrida cambiaria a Javier Milei y su plan de dolarización, que no tiene consenso ni siquiera entre sus propios asesores. Pero se les acabaron los trucos y hoy los mercados amenazan con abrir en alza, después de una semana en la que el dólar subió 62 pesos y parece no tener techo.