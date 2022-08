Luis Majul: ¿En serio Alberto quiere indultar a Cristina?

Iban a ser un gobierno de científicos, que encendería la perilla de la economía, nos garantizaría la vuelta al asado, nos sacaría la deuda de encima, combatiría la pobreza y mejoraría la vida a los jubilados gracias a que dejaría de pagar los intereses de las lequiqs.

Es cierto que nunca hablaron de combatir la corrupción. Pero mientras tratan de sacarse de encima la etiqueta del peor gobierno de la historia, miles de argentinos seguimos llorando a nuestros muertos por COVID y la mitad del país lucha contra la pobreza y la superinflación.

Cristina, con su agenda hiper egocéntrica, acaba de lanzar una campaña de alerta, movilización, impunidad y venganza, para tratar de no pasar a la historia como la jefa de una banda criminal que usó el Estado para enriquecerse.

Hoy Fernando González, columnista de Infobae, escribió:

La vicepresidenta arrastra al PJ y degrada al 17 de octubre.

Y es cierto.

Comparar el 17 de octubre con el armado espúreo de la militancia rentada que, ayer, un poco desorientada, iba de la esquina de Juncal y Uruguay a la avenida Rivadavia, mientras Cristina saltaba, un tanto desaforada, y pedía que cantaran la marcha peronista, daba vergüenza ajena.

Como la vice acaba de recibir el golpe político y judicial más duro de toda su carrera, como no pudo sacarse ninguna de las causas de corrupción de encima, en vez de presentar pruebas para defenderse, eligió decir: todos somos chorros. Todos somos corruptos. Todos hablábamos con los empresarios. Todos garantizábamos negocios que no teníamos que garantizar.

Y atrás salieron, disparados, uno por uno, sus cómplices. Por acción u omisión. Solo es relevante mencionar a dos.

Con el sello de la portavoz de la presidencia, Alberto Fernández, escribió.

Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta

A todo esto, Sergio Massa, agregó:

Absurdo plantear que el jefe de la administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el Derecho Penal y el encuadre del principio de responsabilidad. Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes.

¿Cómo se vuelve de esto?

¿Cómo se vuelve de decir vamos a meter presos a los ñoquis de la Cámpora para terminar dando esta prueba de amor, mientras se impulsa el ajuste que, cuando lo hacía Macri, parecía criminal?

Y, siguiendo esta misma línea de pensamiento: ¿En serio Alberto tiene pensado indultar a Cristina?

Porque el presidente dijo una y mil veces que no lo haría.

Esta mañana lo recordamos en 8:30 AM, cuando pusimos el diálogo del entonces presidente electo con Daniel Malnatti.

Y en todo caso. ¿Con qué argumento? ¿Por qué debería el presidente indultar y perdonar a alguien que fue capaz, como líder de una banda, de robarse casi mil millones de dólares?

¿Por qué, Cristina, siendo igual, ante la ley, debería evitar una posible condena?

¿Por qué Cristina y su familia deberían seguir recibiendo el usufructo por los hoteles, los alquileres, las propiedades y los negocios mal habidos que hizo junto a su marido, Lázaro Báez, Cristóbal López, y otros empresarios asociados?

Ayer, Jony Viale calculó que con los casi mil millones que se robaron se podrían haber hecho:

185 hospitales

600 escuelas

Se podrían haber comprado:

Mas de 46 millones de vacunas Pfizer

5.800.000 netbok

Y se podrían haber entregado

Más de 15 millones de AUH

Más de 3 millones de jubilaciones mínimas.

¿Por qué, mientras Sergio Massa ejecuta su ajuste, más o menos silencioso, de más de 150 mil millones de pesos, que incluye un aumento de tarifas de luz, de gas y de agua, la vicepresidenta, sospechada sigue cobrando más de 4.100.000 pesos de jubilaciones de privilegio, si no es que una mano amiga se la volvió a aumentar, por obra y gracia de la ANSES y un par de jueces amigos?

Ayer, Cristina, desencajada, errática, sobreexcitada, en vez de defenderse de las acusaciones, como si fuera más importante que los jueces, pidió al fiscal Luciani, que investigara, como ejemplo, a Nicolás Caputo, y Eduardo Gutiérrez, dos hombres de negocios que aparecían en el teléfono de José Francisco López, a los que ellos consideran más corruptos que el propio López, y que Lázaro Báez.

Pero hoy, Luciani, a quien la prepotencia de Cristina parece no amedrentarlo, pidió, de manera oficial, investigar a Máximo Kirchner por los mensajes cruzados con López.

Porque es cierto que los hijos no tienen porqué pagar los pecados de los padres. Pero a esta altura del partido, se podría decir que Máximo lo que hizo es usufructo. Y también se podría asegurar que tiene cierta dificultad para explicar de qué vive. Y de donde la sacó.

No importa cuánto nos presionen. No importa cuánto nos amenacen. No importa cuánto miedo traten de meterles a los fiscales y a los jueces. Cabeza fría. Corazón caliente. Compromiso con la verdad. Y condenas ejemplares, para que los delitos no se repitan.