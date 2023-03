Luis Novaresio anunció el próximo invitado a su ciclo de entrevistas y sorprendió a Majul: “Hoy viene un presidente”

escuchar

Después de confirmar que el columnista político del momento, Carlos Pagni, visitará su ciclo +Entrevistas que se emite por la pantalla de LN+ de lunes a viernes a la medianoche, Luis Novaresio hizo un anuncio que dejó a sus compañeros de piso Luis Majul, Marina Calabró y Débora Plager sin palabras.

El hecho ocurrió durante el pase del noticiero 8 AM que conduce Majul, poco después de que Novaresio anunciara que la semana próxima Pagni dialogará mano a mano con él acerca de su nuevo libro El nudo, que hace foco en el poder del Conurbano como modelador político de la Argentina.

“Hoy viene un presidente a la entrevista”, lanzó Novaresio para promocionar la emisión de esta medianoche del programa +Entrevistas. “¿Eh?”, preguntaron sus compañeros al mismo tiempo, totalmente sorprendidos. Enseguida comenzó a rondar por la cabeza de los periodistas los posibles invitados: ¿El presidente Alberto Fernández? ¿Algún expresidente? ¿Mauricio Macri?

La respuesta los dejó a todos enmudecidos.

Luis Novaresio anunció quién será su próximo invitado en + Entrevistas: "Es un presidente"

“Esta noche viene Federico Pinedo y le voy a preguntar si va a hacer un renunciamiento también”, bromeó Novaresio, haciendo un paralelismo con el desistimiento de la candidatura presidencial del expresidente Macri, que el expresidente amplió en el programa de Luis Majul. “El menos cuestionado de todos nuestros expresidentes”, sumó Marina Calabró.

Federico Pinedo: “Fui mejor presidente que todos los presidentes porque no hice nada malo”

Federico Pinedo fue Presidente provisional del Senado de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo durante solo 12 horas, desde las 00.01 del jueves 10 de diciembre de 2015 hasta las 12 del mediodía, cuando le colocó la banda presidencial a Mauricio Macri.

Esa noche o, mejor, esa larga jornada, el país vivió horas realmente extrañas ya que, la presidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner, se había negado a participar de la ceremonia de traspaso de mando.

El senador del sello Cambiemos se hizo cargo del traspaso de mando y quedó en la historia como uno de los presidentes más breves de la historia Argentina, tanto que terminó siendo uno de los mandatarios menos cuestionados, como recalcó Marina Calabró.

Federico Pinedo en LN+ Captura

“Fui mejor presidente que todos los presidentes porque no hice nada malo y que los presidentes no hagan nada malo ya es un logro extraordinario”, ironizó Pinedo, después de las elecciones legislativas de 2021, cuando el oficialismo del Frente de Todos sufrió una dura derrota que no reconoció públicamente.

Luis Novaresio y sus entrevistas: de Cristina Kirchner a Carlos Pagni

Novaresio es uno de los periodistas más valorados a la hora de entrevistar a figuras de la política y la cultura, una condición que la audiencia suele valorar desde que se sentó mano a mano con la entonces expresidenta y candidata a senadora Cristina Kirchner, en el año 2017.

Ese diálogo quedó para la historia y algunas de las frases de la actual vicepresidenta se convirtieron en memes, como cuando, sobre el final de la nota, el periodista le preguntó si “había dicho toda la verdad” y la entonces candidata por la provincia de Buenos Aires le respondió con una frase que, con el tiempo, se haría legendaria: “Sí, sí, absolutamente. Sí. Vos sabés que sí, absolutamente”.

Luis Novaresio entrevistó a Cristina Kirchner por más de dos horas Unidad Ciudadana

Pero no solo los políticos son las figuras de sus reportajes, sino también los analistas de la realidad nacional, como es el caso de Carlos Pagni, quien estará presente la próxima semana, el economista Juan Carlos De Pablo o el escritor Jorge Asís, quien este lunes analizó el desistimiento de Mauricio Macri a la candidatura presidencial como algunas frases que generaron controversia:

“Mauricio va a tener tres o cuatro días de centralidad y lo espera un destino de jarrón”; “Mauricio Macri es parte del paisaje ahora. A lo sumo se convierte en un paisaje con un poquito de mar y algo de verde. Pero el paisaje no es más que una larga y extensa llanura”; “De pronto se toma en serio los ejercicios imaginarios de la numerología o peor, algo que era bastante posible: creer que Larreta le maneja la estructura y le puede ganar las PASO”, entre otras frases del escritor.

