Luis Novaresio celebró los dichos de Martín Guzmán sobre el gobierno de Cristina en 2015: “Está bueno que lo blanquee”

Luis Novaresio celebró este lunes que el ministro de Economía, Martín Guzmán, saliera a defender su gestión económica y criticara algunas medidas tomadas durante la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015), en medio de las fuertes críticas que recibió de parte de los integrantes de la coalición oficialista.

“Está bueno que esto se blanquee”, sostuvo el conductor de Buen día Nación durante el pase de su programa con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul junto con Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+. “Guzmán está diciendo lo qué hay que hacer: hágalo ministro”, propuso el conductor.

En medio de la embestida del kirchnerismo duro contra Guzmán, el titular de Economía rechazó las críticas y reafirmó su plan económico. Sostuvo que “el Gobierno ha decidido cursos de acción y va a seguir sobre esa base” y se atrevió a criticar la última gestión de la exmandataria: “Hubo problemas de consistencia macroeconómica”, fustigó durante una entrevista radial con Urbana Play.

Luis Novaresio se refirió a los dichos de Guzmán sobre las internas en el oficialismo

“Guzmán dijo que Cristina se fumó las reservas del Banco Central en el último período de su gobierno cuando habló de las inconsistencias macroeconómicas”, consideró Plager. “Cuando habló del déficit, traducido es que Cristina se fumó las reservas, lo que es un dato objetivo. Ella entregó reservas negativas”, agregó.

“En la Argentina la principal limitante al crecimiento económico es la restricción externa, los dólares. Hay cosas que ayudan: la obra pública, la educación, la ciencia y la tecnología. Hay otras que no, como los subsidios energéticos no segmentados, que favorecen a los ricos”, expresó ministro, luego de afirmar que durante el período 2011-2015, hubo una “pérdida fuerte de reservas” y que la “dinámica externa no era sostenible”, en una crítica directa el esquema económico del último periodo cristinista.

Martín Guzmán en Casa Rosada Rodrigo Nespolo - LA NACION

“La fractura está recontra expuesta: el Presidente que se va de viaje en horas, por un lado, y por el otro Guzmán dice lo que piensa realmente. No abono la teoría política de Cristina que es el caos, pero que se digan lo que piensan no me parece mal”, señaló Majul.

“‘Cristina se fumó las reservas’, sería el título. Guzmán dice que los subsidios energéticos no segmentados favorecen a las clases ricas”, repasó Novaresio. “Guzmán está diciendo lo que hay que decir, hágalo ministro. Por instinto o supervivencia lo que dice Guzmán está bien, entonces que lo haga”, insistió.

Sobre el discurso de la vicepresidenta del pasado viernes, Plager sostuvo que “mi lectura es que ella está marcando una hoja de ruta, eso no quiere decir que convalidemos su decisión” y Calabró cuestionó los datos que presentó en las filminas: “Tiene errores técnicos el informe de Cristina, de inflación y de base monetaria”.

“Lo de Cristina del viernes fue una caricatura de sí misma, ni los más kirchneristas pudieron entender lo que dijo”, agregó Novaresio. Y sobre el desafío de Guzmán a quienes lo critican, Majul reconoció que “es como si el Presidente le hubiera dicho, ‘andá y defendé la gestión de gobierno’”, finalizó.