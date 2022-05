El insólito pedido de una víctima de inseguridad a Eduardo Feinmann en pleno programa: “Te lo digo en serio”

La inseguridad es noticia cada día en la Argentina. El miedo a perder la vida en manos de delincuentes fue la terrible experiencia que vivió una pareja de jubilados de Moreno, cuando ladrones irrumpieron en su hogar y se llevaron sus pertenencias mientras los golpearon y maltrataron. En medio del terror por lo vivido, una de las víctimas de nombre Aurora dialogó con Eduardo Feinmann en su programa Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre). Tras relatar su situación, le pidió al periodista primero que hable con Sergio Berni o con Cristina Kirchner para que “hagan algo”, y además sorprendió al periodista con un pedido: dos teléfonos celulares.

“Una y media estábamos durmiendo, me despierto con un revolver en la cabeza. Nos pedían dólares. No teníamos un mango, lo único que tenía eran 20 mil pesos. Mi marido tiene una panadería a cuatro cuadras de casa, yo vivo en pleno centro. Lo ataron a mi marido y lo caga... a palos porque tenían la data de que teníamos dólares, pero nosotros vivimos al día”, expresó la mujer con mucha bronca por la situación que atravesó.

Asimismo, enumeró los destrozos que hicieron los delincuentes en su propiedad, y al hablar de todo lo que le robaron, se dirigió al periodista con una pregunta “¿Dónde m.... consigo yo para comprar un celular y para mi marido?, ¿Decime qué hago?... dame un consejo. ¿Te parce lo que estamos pasando en la Argentina?”.

La casa del matrimonio fue destrozada (Foto captura LN+)

Asimismo, le expresó: “Tengo todos los medios afuera pero yo pedí hablar con vos, porque sé que sos igual que yo, sos una persona decente, trabajadora, no le robás a nadie y si tenés que decir algo, lo decís”.

En medio de un gran enojo, Aurora remarcó su preocupación por no tener celulares disponibles. Ante esto, el periodista escuchó sus reclamos y al final de la conversación le dijo que buscaría la forma de hacerle llegar un teléfono. Al escucharlo, y en medio de su desesperación, la mujer le remarcó que necesita dos, ya que el otro sería para su marido.

“Ya me robaron dos veces en una semana. No aguanto más, no tengo un mango”, señaló, para remarcar que están incomunicados. Acto seguido, muy molesta aún con la situación, no dudó en remarcar qué tipo de celular quería que el periodista le haga llegar: “Mandame por favor un modelo J7, como el que me robaron”. La indicación hizo estallar de risa a todos en el estudio. Ante la reacción, Aurora afirmó que hablaba muy seriamente del asunto que le mantenía preocupada. “Te lo digo en serio Eduardo...¿cómo me lo mandás?”.

Frente a esto, el conductor se comprometió a intentar resolverle el problema y le dijo que su productora iba a coordinar cómo hacerlo. Totalmente emocionada, la victima del robo elogió a Feinmann y le hizo saber cuánto apreciaba su gesto: “No sabés como te queremos con mi marido, cuando él vuelve de trabajar siempre me dice ‘poneme a Eduardo y a Jony Viale’”.