Luis Novaresio criticó en términos muy duros a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por no haber querido sacarse una foto con la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, tras la reunión que mantuvieron en el Senado para acordar la transición rumbo al 10 de diciembre. “Está en su naturaleza, no hay modo”, dijo el conductor de LN+, y añadió: “Qué autoritaria que es”.

“No hubo foto”, admitió Villarruel cuando los periodistas se lo preguntaron a la salida del palacio legislativo en la calle Hipólito Yrigoyen. “Ha sido todo dentro de lo democrático, de lo cordial, del esfuerzo de ambas partes por tratar de llevar adelante una transición que sea en beneficio del pueblo argentino”, agregó la vicepresidenta electa.

“No fue planteado”, respondieron los voceros de Cristina Kirchner ante la consulta de LA NACIÓN acerca de cuál fue la razón por la que no quedó registro gráfico del encuentro, algo que suele ser habitual en las audiencias oficiales que supo mantener la vicepresidenta durante los cuatro años que lleva ocupando el despacho de presidenta del Senado.

“Me contaron que la vicepresidenta en ejercicio no quiso fotos, como creyendo que ella puede decidir en nombre de la vicepresidencia, no de ella misma, que no sacándose una foto el resultado transparente y democrático de las urnas, no existe”, planteó Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el Noticiero 8 am que conduce Marina Calabró. “Qué autoritaria que es, está en su naturaleza, no lo tolera”, criticó.

El episodio recordó al frustrado pase de mando que se negó a realizar Cristina Fernández de Kirchner al presidente electo Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2015. En su libro Sinceramente, ella misma cuenta los pormenores del encuentro que tuvo con el fundador de PRO para coordinar el traspaso del gobierno: “Todo Cambiemos quería esa foto mía entregándole el mando a Macri porque no era cualquier otro presidente. Era Cristina, era la ‘yegua’, la soberbia, la autoritaria, la populista en un acto de rendición”, explicó.

“En la nota que nos dio en 2017 ella pareció hacer un mea culpa por no entregar los atributos presidenciales a Mauricio Macri; bueno, acaba de hacer lo mismo. Esta cosa de no me saco fotos y no me quiero mostrar al lado tuyo”, continuó el periodista.

Y, sobre el final, se dirigió directamente hacia la expresidenta: “Dra. Fernández, la Dra. Villarruel es tanto o más legítima, democráticamente hablando, porque la eligieron las urnas en una elección transparente y con más votos que a Usted, por si le interesa como vicepresidenta… Qué mezquindad”.