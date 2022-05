Martín Fierro 2022: el error que pasó desapercibido en la gala, pero que las redes no perdonaron

El domingo por la noche la televisión argentina se vistió de la gala para celebrar la 50° entrega de los Premios Martin Fierro. Tras dos años de suspensión debido a la pandemia de Covid, los famosos volvieron a reunirse en el Hotel Hilton de Puerto Madero. La velada tuvo momentos emotivos, homenajes, sorpresas, otro poco de lágrimas, perlitas y algún que otro error que la audiencia no dejó pasar. Pero uno en particular se volvió viral en las redes, tras la equivocación de la foto de una periodista por otra que tiene su mismo nombre.

La terna a mejor labor periodística femenina tenía a cuatro nominadas: Marisa Andino por su labor en Telenueve al mediodía (El Nueve), Soledad Larghi por América Noticias (América), Silvia Martínez Cassina por Noticiero trece (eltrece) y Cristina Pérez por Telefe Noticias (telefe). Si bien fue Andino quien finalmente alzó la estatuilla dorada, fue un error en las imágenes de las candidatas lo que se llevó todas las miradas en la red social del pajarito.

Tras el anuncio de la terna y previo a que se informara a la ganadora del premio, las nominadas aparecieron en la pantalla gigante. Pero Silvia Martínez Cassina no asistió a la velada, lo que llevó a la producción a poner una foto en pantalla. El problema fue que pusieron una imagen de Silvia Martínez, también periodista de eltrece y TN.

El "pifie" de los Martin Fierro: A Silvia Martínez Cassina (izq) nominada a mejor a mejor conductora de Noticiero la confundieron con su colega del canal Silvia Martinez (der) Foto: Archivo / Instagram @martinezsilviaaaaa)

La equivocación no pasó inadvertida en las redes, donde los usuarios siempre atentos a todo lo que sucede no tardaron en cuestionar el traspié cometido en una de las categorías más esperadas de la entrega de los galardones de APTRA. “Chicos, un poco de seriedad. Pusieron a Silvia Martínez y no a Silvia Martínez Cassina”, observó una joven en la red social del pajarito junto a dos emojis que expresaban su desilusión.

Los usuarios no dudaron en marcar el error que hubo en los Martin Fierro (Foto: Captura Twitter / @ferchu64)

Evidentemente, la confusión se dio porque ambas tienen el mismo nombre y apellido y, hasta hace algunos meses, trabajaban en el mismo canal. Pero, el error no pasó desapercibido en las redes sociales, donde incluso algunos usuarios lo calificaron como “insólito”. “Estaba entre las nominadas Silvia Martínez Cassina. Pusieron la foto de Silvia Martínez. Insólito”, cuestionó una persona en Twitter.

La confusión entre las dos conductoras con el mismo nombre fue remarcado por las redes (Foto: Captura Twitter / @HernanMundo)

El error en la terna de los Martin Fierro hizo eco en las redes (Foto: Captura Twitter / @MartinaSotoPose)

Cabe recordar que Silvia Martinez Cassina, se despidió de Noticiero Trece en febrero de 2022. Con muchas lágrimas, emoción y aplausos de pie, la periodista dijo adiós al canal tras 30 años en Artear. La labor que tuvo frente al programa fue destacado por APTRA, quien la reconoció como un de las mejores conductoras del 2021. Además, su nombre fue uno de los mas comentados en las redes luego de que confundieran su rostro con su colega Silvia Martínez.

Durante toda la ceremonia de premiación, el hashtag Martin Fierro fue tendencia en Twitter. Como es costumbre los memes no tardaron en aparecer. Tanto la derrota de Darío Barassi en la categoría Revelación, como los outfits de los invitados, el momento en que Marley anunció los nominados a la categoría Viajes/Turismo y se dio el premio a sí mismo y el error en la terna de Labor Periodística Femenina, fueron blanco de divertidos tuits durante toda la noche.