Luis Novaresio en PH: de su “cobardía” por no poder despedirse de Rozín a la histórica foto del gato que se hizo viral

De la emoción a las risas. Así fue el paso de Luis Novaresio por el programa de Telefe PH, podemos hablar. Es que, primero, el periodista recordó a su amigo Gerardo Rozín, hizo un ´mea culpa´ y se lamentó por no haber podido despedirse antes de su partida; más adelante recordó entre risas la foto de su gato que hace varios años subió a las redes y que se viralizó porque dejaba al descubierto que estaba mirando una página porno en su computadora.

“¿Eras amigo de Rozín?”, fue la pregunta de Andy Kustnesfoff que disparó el lamento del periodista. “Sí, era amigo”, respondió Novaresio. Según contó, se conocieron en Rosario aunque no trabajaban juntos, pero luego cuando él se mudó a la ciudad de Buenos Aires se juntaron con el también periodista rosarino Reynaldo Sietecase.

“Era amigo y tengo una especial cuestión porque no tuve la valentía de despedirme de él. Cuando me enteré, Daniel Hadad me contó, sabía que era inevitable. Y no, no, no…”, intentó explicar Novaresio, pero le costó encontrar las palabras. “Me tocó acompañar mucha gente hasta el final y no... me parece injusto lo que le pasó a Gerardo”, explicó luego con la voz tomada de tristeza.

“¿No fuiste a tomar un café?”, le preguntó entonces Kusnetzoff. “Lo llamé y se enojó porque no lo había llamado antes, con toda razón. Quedamos en vernos, por supuesto yo soy difícil y no fui. En realidad, me di cuenta después de que falleció que había sido un cobarde, cagón, no sé qué… por no poder enfrentar la historia de… es muy difícil”, agregó.

“Daniel me decía que Gerardo quería hablar, me decía que me nombraba todo el tiempo, ́'a vos y a Reynaldo, los rosarinos’”, continuó el conductor, y reconoció: “Estoy recontra arrepentido, y todo el tiempo supongo que filosofo sobre el fin, sobre la muerte, que tengo más o menos claro todo esto. Pero cada vez que te enfrentás con un hecho así… nada. No supe hacerlo, no estuve a la altura”, completó.

Un gato viral

Luego del triste momento que vivió al recordar a su fallecido amigo Gerardo Rozín, Novaresio protagonizó un divertido momento en PH. El periodista se rio junto al resto de los invitados al recordar su famosa foto viral en la que quiso mostrar a su gato pero terminó mostrando en su computadora una página porno gay.

Luego de recordar su primera relación con un hombre, al poco tiempo de haber llegado a Buenos Aires y tras un paseo por la avenida Santa Fe, Andy Kusnetzoff le pidió que cuente el detrás de escena de aquella imagen que se viralizó en el año 2016.

“A mi me gustan los perros. Cuando me vine a vivir acá a Buenos Aires me entró a vivir un gato por la ventana. Se quedó y un día la veterinaria me explicó que ellos eligen dónde vivir, y entonces se quedó. Un día estaba escribiendo en la computadora y les juro que el gato lee, entonces le saco una foto con el celular diciendo ´el gato lee´ sin tener en cuenta que alguien iba a hacer zoom y en la pantalla que no estaba puesta había una página de porno gay”, repasó. “Siempre hacen zoom esos malditos”, gritó en ese momento Flor Vigna sin poder contener la indignación. “Hay que ser jodido en la vida para hacer eso”, agregó de inmediato.

“Una semana fue Trending Topic el gato de Novaresio, y los memes que había eran maravillosos”, recordó entre risas, y aclaró, ante las preguntas de Andy, que no salió a aclarar nada y que borró la foto. “Tenía la convicción de que no había que contar. Cómo voy a contar si la heterosexualidad no se cuenta”.

“Borré la foto y no dije nada. En el análisis, me di cuenta de que el inconsciente es sabio. Que uno tenía ganas de…”, explicó sin terminar la frase. Luego, contó que el episodio, más que darle vergüenza, lo dejó desconcertado. “En ese momento era tremendo, estaba en pareja con alguien que no quería que se haga público”, continuó.

Novaresio, quien hoy está casado con el empresario inmobiliario Braulio Bauab, hizo por último una divertida confesión: “Lo que más me dolió, enormemente, fue que había una corriente que decía ´estás viendo una página porno muy vieja. Esas páginas no se ven más´”.