Luis Novaresio, sobre el bono de $ 6000 que recibirán las trabajadoras de PAMI por ser mujeres: “Bien machirulo”

La noticia de que el PAMI le otorgará a sus trabajadoras un bono permanente de $6000 para “corregir” la desigualdad de género exacerbó a Luis Novaresio. El conductor de LN+ rechazó en duros términos el “plus” dispuesto por el organismo que conduce la camporista Luana Volnovich.

“El PAMI da una asignación mensual para siempre de 6 mil pesos a cada una de sus trabajadoras para combatir la brecha de género entre hombres y mujeres, es genial”, ironizó el periodista durante el pase de su programa Buen día Nación con 8.30 AM, el noticiero que conduce Luis Majul junto a Marina Calabró por la pantalla de LN+.

Novaresio se refirió a la medida del Programa de Atención Médica Integral de otorgar una suma fija por mes de $6000 desde mayo para más de 8 mil trabajadoras, lo cual se suma al incremento salarial del 10 % de acuerdo con la paritaria. “Es un acto de justicia que tiene como objetivo corregir desigualdades y brechas estructurales de género”, consideró Volnovich.

-Novaresio habló del bono de $6 mil que reciben trabajadoras de PAMI por ser mujeres: “Bien machirulo”

“Pero si en el PAMI esa brecha no existe”, denunció Majul. “Lejos de reivindicar los derechos de la mujer, esta suerte de bono termina siendo una dádiva no remunerativa”, agregó Calabró. “Es todo bien machirulo, bien machirulo”, describió Novaresio con indignación.

“Se trata de una verdadera reparación histórica”, había dicho Volnovich, quien desde que fue designada como directora ejecutiva del organismo nombró a 682 personas, 42 de los cuales, según precisó Ricardo Brom en una investigación para LN Data, están afiliados a partidos políticos.

Esto se suma a una denuncia penal contra Volnovich realizada por la diputada nacional Marcela Campagnoli, por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que la miembro de La Cámpora habría firmado una resolución para efectivizar a 206 empleados en cargos de planta permanente del organismo que violaría el proceso de selección e incorporación establecido por la ley.

Además, según la presentación, muchos de quienes fueron designados no cumplen con los requisitos legales, como haber terminado el secundario, necesarios para trabajar en la administración pública.

Luana Volnovich fue denunciada por efectivizar a 206 empleados en cargos de planta permanente en el PAMI cuando muchos de quienes fueron designados no cumplen con los requisitos legales JUAN MABROMATA - AFP

De acuerdo con información del periodista de LA NACIÓN Francisco Olivera, citado por Majul, el “plus” de $6000 que recibirán las empleadas de PAMI representa una erogación estatal de “600 millones de pesos al año”, sobre lo cual “muchas trabajadoras se oponen”, contrastó el conductor.

“Querés favorecer a las mujeres que no tienen trabajo, pero tienen trabajo; querés terminar con la brecha de género pero no hay brecha de género. Como si fuera plata que hubieran generado ellos, ¿es raro no?”, finalizó Novaresio.