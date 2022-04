Marina Calabró reveló qué es lo que más lo enoja a Martín Tetaz de Javier Milei: “Está odiado”

Después de que el diputado nacional Martín Tetaz desafiara a Javier Milei a un debate público para que “explique las preguntas difíciles”, Marina Calabró sostuvo que el legislador de Juntos por el Cambio “es más vivo que el hambre” y que “está odiado de que Milei lo corra con ideas liberales”.

La periodista que integra el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul por la pantalla de LN+ sostuvo que Tetaz “entendió que es la única persona de Juntos por el Cambio que por su despliegue mediático y su solidez técnica puede hacerle la marca personal a Milei y tenerlo con la soga corta”.

"Está odiado". Marina Calabró reveló qué lo enoja a Martín Tetaz de Javier Milei

Este miércoles por la noche, el exanalista económico y referente radical dentro de Juntos por el Cambio desafío al líder libertario. Pidió verlo “cara a cara” en el marco de “un debate público” en el que el economista liberal responda preguntas de manera concreta. Y disparó: “Basta del verso de la casta”.

“Me pregunto por qué Milei no quiere debatir. Yo lo invito a debatir frente a frente, para que conteste las preguntas difíciles. Que explique cómo va a financiar la política; que explique cómo va a armar políticamente cada una de las provincias, y con qué estructuras de la casta, que explique cómo va a construir la mayoría parlamentaria”, desafió Tetaz por la pantalla LN+.

En este sentido, Calabró sostuvo que “Tetaz está odiado de que con sus armas (Milei) les quite votos, vamos a decir por derecha”, dijo y agregó: “Lo lleva al debate, y si no quiere debatir lo pone en un lugar complicado”.

Martin Tetaz desafió a Javier Milei a un debate público PATRICIO PIDAL/AFV

“Tetaz le ganó una discusión a Guillermo Moreno, pero hay un problema de fondo: Mauricio Macri quiere algunas de las ideas que plantea Milei, pero no todas, porque es cierto que las presenta bien, pero hay que argumentarlas”, analizó Majul, durante el pase con el programa de Luis Novaresio, y agregó: “La estrategia de Macri choca con la de Gerardo Morales”, en relación a las críticas que le dispensó el jujeño al legislador de Avanza Libertad.

“¿No se da cuenta Morales que está trabajando para Milei diciendo esto?”, preguntó Novaresio. “De Milei podés decir lo que quieras, pero eligió ir por dentro del sistema del Estado”, consideró Calabró.

“Tetaz proponiendo el debate a Milei, entiendo que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, también ahí hay un posicionamiento. Y Milei es una máquina de generar adherentes, tiene un nivel de conocimiento altísimo”, añadió Majul, refiriéndose al concurso que propuso el Tetaz que, al estilo libertario, ofrece 1000 dólares para quien descubra el “trámite más inútil”, después de brindar las bases y condiciones en Twitter.

“Me sorprende el nivel de confusión que no permite parcelar la oposición. Si hacés esto mostrás que estos tipos no se pueden poner de acuerdo. Por eso, me parece inteligente el debate que propone Tetaz que lo pone al nivel técnico”, finalizó Novaresio.