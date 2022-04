Jorge Lanata le respondió a Fernando Burlando con una advertencia después de que avisó que le hará juicio

Jorge Lanata le respondió en duros términos a Fernando Burlando, el exempleador de su flamante esposa, la abogada Elba Marcovecchio. Tras la advertencia del letrado de que los llevaría a los Tribunales por sus recientes declaraciones, el periodista dijo que le “encanta” que le haga juicio porque será “una oportunidad para que se sepa cómo es su conducta y qué cosas hace”.

De esta manera, el conductor de Lanata sin filtro (Mitre), quien el pasado sábado se casó con Marcovecchio en Exaltación de la Cruz, desafió al famoso abogado después de que su esposa dijera que la actitud de Burlando es “de cobarde”, tras acusarlo de no pagarle los honorarios por los juicios en los que participaba como letrada de su estudio.

Lanata le respondió a Fernando Burlando, quien adelantó que le hará juicio

“Ayer (miércoles) el señor Burlando dijo que me va a hacer juicio. Yo le quiero agradecer mucho esto, me encanta que nos haga juicio, me parece buenísimo. Es una oportunidad para que se sepa cómo es su conducta y qué cosas hace”, dijo Lanata en el aire de radio Mitre, tras aclarar que “muchas personas” le habían pedido que no se refiriera al tema.

“Me importa reverentemente un pomo lo que opinen respecto de la gente que yo invité a mi casamiento, invito a quien tengo ganas y dejo de invitar a quien tengo ganas, es mi fiesta”, dijo Lanata Foto: José Pereyra Lucena - prensa

Y agregó: “O sea que, en buena hora el juicio y estamos dispuestos a participar de él. Probablemente mi abogado en el juicio sea Gabriel Cavallo, ex juez federal y ex socio nuestro en Crítica. O sea que nos vamos a comprar pochoclo y nos vamos a divertir en el juicio”.

Y, sobre el final de su comentario, Lanata lanzó: “Humildemente, le recomendamos a Burlando que repase sus textos de Derecho por si los tiene olvidados”.

Burlando, Lanata y Marcovecchio, una pelea en plena escalada

La relación laboral entre Elba Marcovecchio y Fernando Burlando no terminó en los mejores términos, y si bien por este tema no hubo litigios en Tribunales, la abogada platense se encargó de revelar las prácticas del letrado de los famosos.

“En el contexto de mi boda, tener que aclarar que me fui del estudio por defender mis principios y mi valor como mujer profesional, ¡es horrible!”, contó Marcovecchio, para despejar las preguntas sobre por qué no había invitado a Burlando a su casamiento.

Elba Marcovecchio apuntó contra de Fernando Burlando Captura Archivo

En ese sentido, ella explicó que mantuvo el silencio por respeto hasta que no aguantó más: “Lo mantuve pese a que se decían algunas que otras cosas, pero ahora en el contexto de la boda, que Barby diga que ‘se agrandó Chacarita’... ¿A vos te parece decir eso?”, dijo, refiriéndose a la novia de Burlando. Luego, disparó: “Me parece de cobarde que mande a decir estas cosas”.

Burlando respondió, minimizando el asunto: “La actitud que tiene Elbita, parece la dueña del estudio. Parece la propietaria de la oficina. Se piensa que los clientes la venían a ver a ella, es una cosa muy loca. Lo mismo Lanata. Están equivocados”. Sin embargo, según Lanata, el mediático letrado les hizo saber que les haría juicio.

En este sentido, lo que parece haber enojado a Burlando fueron las declaraciones de Lanata de este pasado, cuando argumentó por qué no invitó a Burlando a su casamiento y arremetió contra el abogado por demorar en los pagos de honorarios de Marcovecchio en la época en que se pusieron de novios.

“Me importa reverentemente un pomo lo que opinen respecto de la gente que yo invité a mi casamiento, invito a quien tengo ganas y dejo de invitar a quien tengo ganas, es mi fiesta”, dijo Lanata. “Hubo toda una historia en algunos programas de espectáculos respecto a por qué no había ido Burlando que era tan amigo de mi mujer”, agregó.

Lanata criticó a Burlando y dijo que "hace un año que Elba no se habla con Burlando, así que tan amigos no eran" Foto: Matías Salgado

“Hace un año que Elba no se habla con Burlando, así que tan amigos no eran. ¿Cuándo volvió a hablar Burlando con ella? A través de un mensaje, anoche, porque estaba saliendo el tema al aire, no era un interés personal”, continuó Lanata. “Ella nunca estuvo en la casa de Burlando en una fiesta familiar, ni en el campo de Burlando en alguna cosa privada. La única vez que fue, lo hizo por una causa que están tramitando en Las Flores”.

“Pero más allá de eso hubo una decisión que ella tomó que fue separarse de Burlando, y como es una persona educada no dijo nada pero finalmente las cosas se terminan diciendo: ella se va del estudio de Burlando porque no le pagaban y tenían un acuerdo porcentual respecto de la división en las causas que Burlando nunca respetaba. Ella finalmente nunca sabía cuánto cobraba Burlando por izquierda, por derecha, por el centro, y a ella a veces no le tocaba nada, a veces un 5 %, cuando de verdad debería haberle tocado un 40 %, que era el acuerdo”, reveló Lanata.

“Ella comentaba ayer que esto sucedió a partir de nuestra relación, no sabe si hay un vínculo entre ambas cosas pero sí hay vínculo cronológico. Me preguntaba a mi ayer Ángel de Brito si yo había incidido en que ella abriera su estudio. En un punto sí. Ella lo blanqueaba a Brulando y encima lo le pagaba”, argumentó el periodista.

“Las causas que le ‘tiraban’ en el estudio eran las causas pro bono, la de los artistas. El 90% de los artistas no garpa, y los estudios aceptan esas causas porque imaginan que le dan exposición, y en el futuro nuevos clientes”, añadió.

“Esta es la situación y por todo eso se fue (del estudio). A mi Burlando me parece que no es un abogado muy presentable. No sé si ustedes irían a un abogado que va al Bailando o que está haciendo pesas en un lugar, no lo elegiría. Creo que en ese contexto ella lo blanqueaba. Ella se cansó después de un año de laburar gratis y dejó de hacerlo. Este es el resumen, y es todo lo que tenemos para decir al respecto”, finalizó.