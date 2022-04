La crítica de Eduardo Feinmann a la vocera Gabriela Cerruti: “Viven en Narnia”

Este jueves, en el habitual pase de LN+ entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, los periodistas se refirieron a las declaraciones del presidente Alberto Fernández y la vocera del Gobierno, Gabriela Cerruti, en las que ambos pintaron una realidad económica de la Argentina de “gran crecimiento”. Los conductores consideraron que estos discursos no se adecuaban a la realidad del país y cuestionaron la actitud del mandatario y su portavoz. “A la vocera no le da”, sentenció el conductor de El noticiero de LN+. “Está a la altura de lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández”, remató Rossi.

En el inicio del tradicional pase, casi sin hacer ningún preámbulo, Feinmann se refirió al “país que ven Cerruti y el Presidente”. “Creo que están totalmente fuera de la realidad”, sentenció. “El diario de Yrigoyen al lado de este es creíble y serio”, agregó, por su parte, Rossi.

"No le da": la fuerte critica de Eduardo Feinmann a la vocera presidencial

Ambos hacían referencia a declaraciones de este jueves de la vocera presidencial, que dijo que en el primer trimestre de este año “crecieron todas las variables” de la economía, y al discurso de Alberto Fernández de la mañana del jueves en la Asamblea Anual de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que señaló el “gran crecimiento” de la economía del país.

“Es como decís vos: viven en Suiza, o nos quieren pintar que es Suiza”, señaló Feinmann, con respecto a lo que dijeron el mandatario y su vocera.

“Hay políticos que mienten sabiendo que mienten -reflexionó Rossi-. Son políticos que están dentro del parámetro bastante normal de la política. Pero hay políticos que mienten y se creen sus mentiras. Esos son los más peligrosos. Esto que dice Cerruti y esto que dice Alberto es lo que trata de expresar (Martín) Guzmán y se lo creen. Y lo toman como una verdad: ‘Che, estamos creciendo en todas partes, no hay que darle bola a los que dicen que la economía va mal’”.

“Coincido con vos en que, así como a vos, a mí nos da la sensación de que el Presidente vive en otro planeta. En el Instituto Patria (sede del kirchnerismo más duro) deben pensar exactamente lo mismo. Cristina (Kirchner) debe haber escuchado hoy al Presidente y a su portavoz y debe haber dicho: ‘Pero este muchacho, ¿qué le pasa?’”.

Luego, los conductores continuaron enumerando las dificultades existentes para comprar cosas desde el exterior, y entonces, Rossi sentenció: “Por eso es desopilante tener a la vocera del gobierno y al propio Presidente pintándote Narnia”.

“Y lo que pasa es qué ¿Qué querés? Si a la vocera no le da. No le da, no le da”, criticó duramente Feinmann. “Es una vocera a la altura del gobierno que está haciendo Alberto Fernández”, añadió Rossi. “¡Por supuesto!”, aprobó el conductor de El noticiero de LN+.

A continuación, en el pase presentaron los videos de la conferencia de Cerruti y el discurso de Fernández. “El país que relatan Cerruti y el Presidente”, anunció Feinmann.

La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, habló de un "crecimiento inédito" de la economía argentina captura

Así, apareció la portavoz en pantalla, hablando en su conferencia de prensa de “crecimiento inédito” de la economía y de “un primer trimestre de este año donde crecieron todas las variables, el consumo, las importaciones, las exportaciones, la generación de empleo”. “En ese contexto, lo que el gobierno está concentrado es en sostener el crecimiento y hacer que sea con redistribución”, finalizó la funcionaria.

“Muy bien. El mundo nos está mirando. Para seguir nuestro camino”, bromeó Feinmann al regresar al piso. “Y la región está admirada de cómo crece la economía argentina”, apostilló Rossi. “Debe ser por eso que la inflación en Bolivia es más baja que en la Argentina, en Chile también, en Paraguay, en Perú...”, ironizó el conductor de El noticiero de LN+.

A continuación, en pantalla apareció un fragmento de un discurso del Presidente en CAME. “Yo les propongo que sigamos trabajando como hasta ahora porque los resultados están a la vista. En verdad, el crecimiento es muy grande, la recuperación del empleo es real, el consumo crece, tenemos que combatir ese tercer eslabón del proyecto que es la inflación. Ahí es que tenemos que ponernos a trabajar seriamente todos”, dijo Fernández.

Al regresar al piso, Feinmann expresó: “Es muy posible que el consumo haya crecido en algún sector, en algún rubro puntual en varios lugares del país, pero así en forma general, a nivel país, qué se yo, no sé”.

Alberto Fernández en la asamblea de CAME señaló "un crecimiento grande" de la economía del país YouTube/CasaRosad

A continuación, ambos periodistas se pusieron a hablar del problema que viven algunas Pymes, y de la falta de insumos importados, por la falta de dólares. “El Banco Central compró el año pasado, en abril, 1721 millones de dólares. ¿Sabés cuánto pudo comprar en abril de este año? 165 millones -dijo Rossi-. Ayer tuvo que vender 65 millones para frenar el blue, con lo cual te da la pauta de que los dólares no están”. “No hay dólares para insumos”, remató Feinmann.

“Tienen que hacer la del capitán del barco, que tiene tres hogazas de pan y tiene que repartirlas entre los tripulantes cuando hay una hambruna. A este le doy, a este le doy un poco menos... El banco central tiene que elegir a qué sector le da. No tiene para todos”, ejemplificó el conductor de Hora 17.