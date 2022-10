Majul y Novaresio analizaron las preocupantes estadísticas sobre el éxodo de argentinos a España: “Más que Venezuela”

Cerca de 80 argentinos por día abandonan el país para encontrar un futuro mejor en Europa. De acuerdo con datos oficiales, el año pasado la cantidad de ciudadanos que declaró haberse mudado fuera de la Argentina fue de 26.735 personas, un promedio diario de 73 personas por día, pero este índice se incrementó un 12 por ciento solo en los dos primeros meses de 2022. Las cifras, sin embargo, parecen acelerarse al ritmo de la crisis económica, la inflación galopante y la falta de claridad sobre el futuro de quienes deben insertarse en el mercado de trabajo. En este contexto, Luis Majul y Luis Novaresio analizaron las preocupantes estadísticas de argentinos que emigran a España.

Y es que España es uno de los destinos más elegidos por los argentinos que emigran. Datos de la Dirección Nacional de Migraciones, actualizados hasta enero de este año, muestran que el país ibérico ocupa el primer lugar en el ranking de los destinos por mudanza. Paraguay y Brasil completan el podio. LA NACIÓN solicitó la información actualizada a la Dirección Nacional de Migraciones, pero no pudieron facilitarla.

“Estuve en Ezeiza y cuando estoy en el aeropuerto observo a la gente: lo que vi es que había un montón de gente que se iba para no volver”, afirmó Majul que conduce el noticiero 8.30 AM junto con Débora Plager y Marina Calabró, durante el pase con el programa de Novaresio, Buen día Nación.

“En Ezeiza pasó algo que me impactó mucho”, continuó Majul. “Una abuela que estaba de la mano de su nieto al que iba a criar en los próximos años, con su marido que había muerto por Covid y con su hijo que se iba y no sabía cuándo lo iba a volver a ver. Estaba a los gritos pelados. Lo cuento y se me pone la piel de gallina”, añadió.

En este contexto, Novaresio recordó que el sábado se publicó en LA NACION la estadística de la emigración a España. “Argentina es la nación con mayor cantidad de inmigrantes, todavía más que Venezuela, son unos 200.000 argentinos, sin contar los que tienen pasaporte europeo”, detalló el periodista.

Frente a este alarmante dato, Majul sostuvo que quienes se van a buscar un futuro mejor fronteras afuera, “se supone, porque las estadísticas no son confiables, que son los que más perspectivas de progreso tienen, es una fuga de cerebros”.

Plager, por su parte, consideró que “estamos hablando de mano de obra calificada y profesionales que hoy en la Argentina están ganando 350 dólares. ¿Cuánto van a ganar haciendo una tarea no calificada en el exterior?”, se preguntó.

“Tengo cuatro sobrinos viviendo en Europa. A los que logran adaptarse les va bien. ¿Qué pasa cuando le preguntás a los líderes políticos? ¿Quién gobierna? Nadie”, cuestionó Majul.

El análisis giró entonces a las razones de la emigración, y la principal fue el bajísimo poder adquisitivo de los salarios. “Es interesante ver el tema de los asalariados que son pobres. Cómo explicás que un trabajador en blanco esté bajo la línea de pobreza. Cómo explicás 40 por ciento de pobres con 9 por ciento de desempleo. Así cierra el número”, calculó Plager.

Tras este análisis, Marina Calabró puso sobre la mesa los recientes anuncios relacionados al dólar y sostuvo: “Pensaba en las familias que tienen que viajar para ver a sus hijos, hijos que fueron expulsados de la realidad Argentina, más allá de este gobierno, y le ponen el nombre de dólar Qatar: es cínico”.

