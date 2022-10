Oscar “El Negro” González Oro estalló en las redes y generó preocupación por sus enigmáticos mensajes: “Vividor”

escuchar

A través de sus redes sociales, Óscar “El Negro” González Oro encendió la polémica al publicar unos enigmáticos y furiosos mensajes. Desde Uruguay, país en el cual reside actualmente, subió a su cuenta de Instagram una serie de historias con fondo negro en las cuales acusó de “ladrón” a las iniciales F.P. Si bien no dio más detalles sobre el destinatario, indicó que cuando tome la decisión, va a “publicar quién es”. Sin embargo, esto fue suficiente para preocupar a sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre la identidad de la persona a la cual están dedicadas sus palabras.

El periodista sorprendió a sus seguidores al postear unos singulares y acusatorios mensajes durante el fin de semana. En el primero de ellos escribió, sobre un fondo negro: “F.P. Sos una basura, estafador, delincuente, vividor, mitómano, ladrón, rata”, y para cerrar volvió a utilizar las misteriosas siglas. Esto desconcertó a más de uno, y rápidamente se comenzó a especular sobre quién podría ser el destinatario.

Los enigmáticos mensajes de OscarGonzáalez Oro (Foto: Instagram)

No obstante, el enigmático descargo no terminó ahí, al contrario, recién comenzaba. Horas más tarde, el Negro volvió a usar las letras F.P. pero esta vez ocuparon un cuarto de la pantalla. A su vez, el exconductor de El oro y el moro (Radio 10) sumó algunos detalles al posteo. El primero fue el emoji de la bandera de Uruguay, lo que hizo presumir que la persona contra la cual estalló sería oriunda de este país. Asimismo, tipeó una contundente palabra: “ladrón”, con la cual calificó a quien se esconde detrás de las misteriosas iniciales.

En otra de las historias que compartió con sus más de 100 mil seguidores, comentó: “Ojos que no ven, intuición femenina que adivina”. Estos mensajes llenaron de preocupación a sus fans, que comenzaron a preguntarse a quién estaban destinados, sobre todo debido al enojo que evidenciaba el periodista. Varios le escribieron para consultarle y pedirle más detalles sobre el tema, pero él se limitó a dar por finalizado el debate de manera contundente.

El periodista hizo una serie de acusaciones que desconcertaron a sus seguidores (Foto: Instagram)

“No me pregunten quién es el ladrón. Él lo sabe”, escribió González Oro y, en la misma línea, agregó: “No especulen con nombres al azar porque pueden hacer daño sin sentido. Cuando lo decida, yo voy a publicar quién es. Pero déjenme decidir a mí. Gracias”. Por último, llevó tranquilidad a sus seguidores y aseguró: “¡Hey, estoy muy bien! No se preocupen. Gracias”.

La anterior denuncia del Negro González Oro: “Me cansé, voy a contar todo”

Esta no es la primera vez que el periodista, de 70 años, causa revuelo en las redes por sus furiosos posteos. En diciembre de 2021 hizo una dura denuncia en Instagram, muy similar a la reciente, que consternó a los usuarios de la aplicación. “En verdad, me cansaste con tus versos para no pagar lo que me debés. Próximamente, publico y doy notas para contar todo... Y cuando digo todo, es todo. Me cansé”, sostuvo en su primera historia. En la segunda, algo más reflexivo, arremetió: “Lástima que en un país tan honesto como es Uruguay existan personas como vos... No le hacés ningún favor a este país”.

El descargo del periodista en sus redes por el dinero que le debían Instagram: @oscar_gonzalezoro

Al ser consultado por LA NACION en función al origen de su descargo, aseguró que el conflicto que denunció en su perfil de Instagram estaba resuelto. “Era un tema muy personal, alguien me debía dinero, pero ya me depositó. Está solucionado”, sostuvo. Para finalizar dijo entre risas: “Las redes sirven para algo”.

LA NACION