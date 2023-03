Marcelo Longobardi dialogó con Luis Majul y destacó la decisión del expresidente: “Macri se salió del manicomio”

escuchar

Marcelo Longobardi debutó este lunes con su nuevo programa denominado Esta mañana (Radio Rivadavia AM 630), tras su regreso al país desde Miami, Estados Unidos, donde se había instalado hace un año para trabajar con CNN radio. Cuando terminaba el programa y compartía el pase con el periodista Jonathan Viale (quien conduce el ciclo Pan y Circo por el mismo dial), el flamante conductor conversó con Luis Majul acerca de la renuncia del expresidente Mauricio Macri a presentarse en las próximas elecciones.

“En primer lugar diría que la Argentina es un descalabro económico, con perspectivas muy inciertas y agravadas en la última semana, en el contexto de un manicomio político total”, respondió Longobardi cuando Majul le preguntó qué le parecía la decisión del expresidente y fundador de Juntos por el Cambio, a quien el conductor de La Cornisa entrevistó en exclusiva por la pantalla de LN+.

Luis Majul dialogó con Marcelo Longobarti en vivo, en un pase conjunto de LN+ y Rivadavia

“Macri se salió del manicomio ayer y lo bien que hizo, dando un ejemplo inusual en la Argentina; imagino que esto no significa que él deje de participar en la política, y mucho menos en la vida interna de su partido”, continuó quien fuera el líder de audiencias de la radio AM durante más de una década con su programa Cada mañana (Radio 10 y Radio Mitre).

Y agregó: “Macri le ha dado un buen ejemplo de comportamiento a los expresidentes argentinos que no tienen por costumbre tomar semejante decisión; por ejemplo, los casos de Raúl Alfonsín y de Carlos Menem, obturaron de manera deliberada las renovaciones de sus partidos”.

marcelo longobardi Radio Rivadavia

En este sentido, Longobardi consideró que “de esta obturación de Menem con Eduardo Duhalde salió Néstor Kirchner, que es una derivación de ese conflicto irresuelto; el de un Menem que se resistía a abandonar el poder, sin capacidad para recuperarlo”.

Cuando le preguntaron cómo lo imaginaba a Macri en la interna, si prescindente o jugándose por algún precandidato, dijo: “No lo sé, pero me imagino que prescindente no. Podría estar inclinado por Patricia Bullrich, pero no lo sé, en todo caso prescindente no”.

“Lo conozco mucho al expresidente Macri y él siempre fue obsesivo con el tema del ego y las revanchas personales, con lo cual me parece que los argumentos que ha presentado tienen mucho que ver con temas personales que para Macri siempre han sido muy relevantes”, afirmó Longobardi y finalizó: “Ha tenido un gesto muy importante”.

Macri con Majul: “Me costó muchísimo, porque el ego es muy fuerte”

Durante una entrevista exclusiva con el periodista Luis Majul, que conduce La Cornisa por la pantalla de LN+, el expresidente Mauricio Macri dijo que la decisión de renunciar a una nueva candidatura presidencial le “costó muchísimo, porque el ego es muy fuerte”.

Además, afirmó que hay que terminar con las mafias y puso como ejemplo a Moyano. También, criticó en duros términos al ministro de Economía, Sergio Massa, y planteó que, “en un país normal”, en términos económicos, “esto ya es una híper (inflación)”.

Mauricio Macri en La Cornisa, por LN+

Macri habló de las dificultades que enfrentó a la hora de tomar la decisión, y expresó: “Algunos me dijeron, ‘te bajaste, te bajaron’, pero yo creo que me elevé porque tuve que pelear con esta fuerza interna una y otra vez. Obviamente, sabiendo que gané una batalla, porque la guerra al ego no se la ganás nunca, hay que estar siempre atentos”.

“¿Cuándo lo decidiste?”, le consultó Majul. Y respondió: “Fue un proceso muy largo, como una especie de viaje que no terminaba nunca y todas las semanas se me repetía en la cabeza. Estuve mucho tiempo solo el año pasado y eso me hacía pensar. Hasta que me di cuenta de que yo no necesito revancha”.

