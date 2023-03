Longobardi vs. Feinmann: la competencia que se viene en el prime time de la radio

escuchar

El periodista Marcelo Longobardi regresa pasado mañana a la radio. A partir de este lunes, en el horario de 6 a 10, conducirá su programa Esta mañana, aunque esta vez saldrá por Radio Rivadavia AM 630, después de su renuncia a CNN Radio y de su regreso al país desde Miami donde se había instalado hace un año.

“Estábamos ansiosos. A partir del próximo 27 de marzo arrancamos a la mañana con un equipo fantástico”, anunció Longobardi el jueves 16 cuando confirmó que se sumaba a esa emisora para ponerse al frente de lo que se denomina “primera mañana”, el horario más competitivo de la radio, con un pase incluido desde las 9.30 con Jonatan Viale que conduce la segunda mañana, de 10 a 12.

Sin embargo, el contexto del regreso de Longobardi a ese segmento horario ya no es el mismo que dejó cuando renunció a Mitre para sumarse al conglomerado de medios de CNN. Durante veinte años había sido líder de la primera mañana, en Radio 10 y después en Mitre, pero ahora su lugar lo ocupa su reemplazante, Eduardo Feinmann, que tiene el 44,2% de share y 2,98 puntos de rating según las mediciones de febrero último -le sigue Radio 10 con 16,2% de share y 1,09 de rating-. Longobardi intentó recuperar su lugar de liderazgo hace un año en CNN Radio, aunque no le fue bien y, ahora buscará lo mismo desde su nuevo espacio en Rivadavia, una señal más popular que CNN Radio y con figuras en su grilla diaria.

El periodista estará acompañado de un equipo compuesto por Guillermo Willy Kohan en temas económicos (ya estuvo con él en Mitre y CNN Radio), Claudio Zin en temas de salud; Maite Peñoñori con la información del espectáculo, y Romina Aldana, como locutora (tanto Peñoñori como Aldana estuvieron con Longobardi en CNN Radio). Como columnista de deportes estará José Gabriel Carbajal y, tal vez la gran novedad, es la incorporación del comediante y genial imitador político Ariel Tarico al staff del programa.

Eduardo Feinmann es el líder hoy de la primera mañana de la radio Instagram: @eduardofeinmann

Según trascendió, el formato que planean Longobardi y la emisora es que las noticias y temas por abordar a lo largo de las casi cuatro horas del programa sean “más terrenales y no tan globales”, con un foco claro en la actualidad y la coyuntura local. Este aspecto cambia un poco la perspectiva que venía desarrollando Longobardi en CNN Radio, donde tocaba muchos temas internacionales. Sucede que la AM 630 es una radio con aspiraciones federales donde se le da mucha importancia al clásico informativo de la radio, El rotativo del aire, con la información del tránsito, clima, etcétera. Es por eso por lo que Esta mañana no contará con su histórico columnista y analista internacional Juan Dillon, que esta semana decidió anunciar su regreso a Mitre, justamente al programa Alguien tiene que decirlo, que conduce Feinmann.

Por otro lado, cabe recordar que con la llegada de Longobardi se suma a la programación de Rivadavia, a partir del 3 de abril, y en la franja de 18 a 20, Willy Kohan, dado que Luis Majul se muda a una nueva radio a partir del 31 de este mes. Kohan conducirá su clásico Somos nosotros, que hoy se emite por FM Milenium 106.7.

Fuerte expectativa por el debut

El regreso de Longobardi generó una fuerte expectativa tanto en la audiencia como en el medio. En los pasillos de Rivadavia se ilusionan con su incorporación, dado que tuvieron dos salidas importantes: Feinmann a fines de 2021 y Pablo Rossi, en 2022. Hoy, Rivadavia apenas alcanza el 6,2% del share en la primera mañana con 0,42 puntos de rating. Es decir que de esos números partirá Longobardi el lunes cuando se coloque frente al micrófono. Sus 40 años de experiencia y la alta consideración del público, que lo llevaron a ser líder en la radio por 20 años, es la base sobre la que se apoya la confianza para revertir esos números.

“El regreso de Longobardi es una excelente noticia para los oyentes que buscan una información rigurosa y veraz sobre la actualidad política y social del país. Su presencia en Radio Rivadavia seguramente será un aporte importante para el debate público y la formación de opinión”, señalaron en la emisora. La radio se ubica cuarta en el ranking de las AM.

Un poco como anticipo del perfil que tendrá esta nueva etapa de Esta mañana, valen las declaraciones que hizo Longobardi durante un intercambio con su ahora compañero de radio, Joni Viale. “Rivadavia es del año 1928, yo soy un granito de arena en esta historia. Lo mejor que sé hacer es trabajar en equipo y eso voy a hacer”, contó el periodista y afirmó que hará foco en las noticias: “Lo que más me importa es algo que se perdió de vista, que son las noticias; tengo la impresión de que ocupan un segundo plano y no solamente en la Argentina. Hay un periodismo monotemático, obvio y previsible y con mucho de catarsis personales”. Y agregó: “Lo mío es intentar relacionar las noticias, por eso tomé tanto tiempo haciendo resúmenes, con la cabeza más abierta; la grieta generó que mucha gente cierre la cabeza, el sesgo de confirmación es una maldición y está arruinando la profesión; me gusta volver a la edición clásica, hay cosas más relevantes que otras, y la clave aun está en cómo se editan los programas, con la cabeza lo más abierta posible, más allá de lo que pasa en nuestro metro cuadrado”.

El desafío de Longobardi frente a la competencia en el prime time radial no parece nada fácil, de todos modos. Feinmann parece muy instalado, con mediciones que se mantuvieron cuando reemplazó a Longobardi, y con la novedad de que en las últimas semanas potenció su pase con Jorge Lanata, que lo sigue en la grilla, y al cual sumaron también Roberto Moldavsky. El ciclo Lanata sin filtro también lidera la segunda mañana de la radio, con lo cual se da una sinergia en bloque entre los dos programas que no resultará nada fácil de romper.

Por fuera de la competencia con Feinmann en Mitre, el programa de Longobardi compartirá horario con Paulo Vilouta (La Red AM 910) que está al frente de #Vilouta910, con Mañana Sylvestre (Radio 10 AM710) con Gustavo “El Gato” Sylvestre y con Cynthia García (La 750 AM) que conduce La García. En la ahora exradio de Longobardi, CNN Radio AM 950, está José Pepe Gil Vidal (Primera Mañana) y en Continental AM 590, competirá con Eduardo Serenellini que conduce Pulso Continental. Pero, a todas luces, el “versus” de la primera mañana, el prime time radial, será entre Longobardi y Feinmann.