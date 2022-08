Mariana Zuvic acusó a Miguel Pichetto de ser “cómplice” de la impunidad: “Es el que blindó a Cristina Kirchner”

La diputada Mariana Zuvic participó esta noche de Comunidad de Negocios, por LN+ y cuestionó con dureza al ex compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, luego de que advirtiera obre la dificultad que tendrá la Justicia para probar la acusación del fiscal Diego Luciani contra Cristina Kirchner, sobre todo, la figura de “asociación ilícita”.

A raíz de estas declaraciones, Zuvic fue categórica: “Eso es kirchnerismo. Pichetto es el que blindó a Menem, es el que garantiza el status quo, el que blindó a Cristina Kirchner con los fueros”, acusó.

“Será difícil para el fiscal poder probar la figura de la asociación ilícita” contra la vicepresidenta, dijo Pichetto en una entrevista con LA NACION y abrió una grieta interna en Juntos por el Cambio.

“No estoy de acuerdo con personas que dicen ser una cosa y representan al patrimonialismo corrupto de la Argentina y sostiene las estructuras de impunidad. Él representa a quien sostiene y tiende puentes para la estructura de impunidad, en este momento tan sensible de los argentinos”, planteó la diputada.

En diálogo con José Del Rio, en LN+, se diferenció entonces de quien forma parte de la coalición de Juntos por el Cambio. “Uno tiene que ejercer lo que dice ser. ¿Qué hay de republicano en una persona que cuestiona a otro poder del Estado, a otro fiscal, para garantizar la impunidad de una mujer que se robó todo en un país en donde hay 50% de pobres?”, se preguntó.

Y argumentó: “Tienen toda una teoría que huele a naftalina que dice que no se puede juzgar a los presidentes, si nosotros no defendemos eso y alimentamos la confusión no somos más que cómplices. Mientras muchas de nosotras que hemos puesto el cuerpo, hemos pasado situaciones muy duras, con riesgos permanentes, mientras otros por atrás negocian impunidad. Cuando ven amenazado ese negocio, salen a distorsionar las cosas”.

Ante esto, consultada sobre si podría generar consecuencias dentro de Juntos, Zuvic dijo: “Esto tiene que fortalecer, quitar las cosas que confundan y que distorsionan y fortalecer con principios, con valores y con un contrato moral”.

Plan de Gobierno

En otro momento, la legisladora se refirió a lo que está sucediendo en Recoleta, luego de que el fiscal Diego Luciani concluyera con sus alegatos el lunes pasado. “Es un golpe democrático en cabeza del Presidente, la vicepresidenta y todos sus ministros”, dijo Zuvic.

Según sostuvo, las manifestaciones frente a la casa de Cristina y los incidentes, tienen detrás “un plan de Gobierno”. Y rememoró lo que sucedió con el gobierno de Acevedo en Santa Cruz, que tuvo como víctima al policía Sayago. “Lamentablemente, como santacruceña yo ya lo viví cuando golpearon el gobierno de Sergio Acevedo, lo que hicieron fue tirar un muerto. Han sido absolutamente explícitos con esto, va a ir en escalada, el objetivo es el jefe de gobierno”, advirtió. Y aseguró: “Están tratando de replicar lo que pasó en Santa Cruz. Como no quiso firmar los 600 mil dólares a Lázaro, le vaciaron el gobierno, empezaron a perseguirlo y le plantearon la renuncia. La noche anterior dijo que estaba muy preocupado porque lo último que faltaba era tirarle un muerto”.

“En ese momento están llevando adelante un atentado al orden democrático y constitucional”, dijo la diputada, quien sostuvo que el “ataque al Poder Judicial” comenzó primero con Bruglia, Bertuzzi y Castelli; luego, con el procurador; después con el Consejo de la Magistratura y con la Corte Suprema. “Todo para evitar lo que luego sucedió con Luciani. Era intimidar al poder judicial, decirle a los fiscales de la causa ‘ojo con lo que van a hacer’. Pero no lo lograron”.

En la misma línea, cuestionó que los acontecimientos de los últimos días se tratan del montaje de un show, para no advertir lo que está ocurriendo en la Argentina. “Están tratando de tapar uno de los ajustes más grandes de la historia argentina”, aseguró, y continuó: “La única agenda que tienen es el plan de impunidad de Cristina Kirchner”.