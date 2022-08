Crece la tensión: La Cámpora suspende un acto tras la instalación de vallas y llama a manifestarse en Recoleta

Luego de los cuestionamientos del referente de La Cámpora y ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque, al vallado dispuesto por la ciudad de Buenos Aires en los alrededores del departamento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en Recoleta por la masiva presencia de militantes, la agrupación kirchnerista suspendió el acto que tenía previsto para este sábado y llamó a concentrarse en la zona de Juncal y Paraná.

“Se suspende el acto de hoy en Parque Lezama. Las vallas de Larreta no van a frenar el apoyo a Cristina. Todos a la plaza de Juncal y Paraná, Todos con Cristina”, arengó en Twitter el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires y presidente del PJ capitalino, Mariano Recalde, en tanto que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, replicó: “Cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento. Nos vemos en Juncal”.

Otra de las voces del oficialismo que llamaron a movilizarse a través de las redes sociales fue la del dirigente social Juan Grabois, que expresó: “Vamos a Montevideo y Uruguay a exigir que se garantice libertad política a CFK y a los que la queremos. En 1945 intentaron levantar los puentes. Ahora levantan vallas. Pero los muros siempre caen. Lean la historia. Los esperamos”.

Minutos más tarde, brindó una entrevista en LN+ en la que amplió: “Es una cosa insólita que cerquen la casa de la una de las principales líderes políticas de la Argentina cuando hay un montón de votantes de ella que quieren manifestarle su cariño. ¿Cuántas movilizaciones hubo contra Cristina acá? ¿Cuándo viste vallas”.

Tras ello, calificó de “autoritaria y abusiva” la orden impartida por el Gobierno de la Ciudad ante el malestar de los vecinos del barrio de Recoleta luego de más de 120 horas de manifestaciones y habló de una “actitud antidemocrática” por parte del Ejecutivo capitalino.

“Imaginate si la Policía cercara la casa de Mauricio Macri. Sería repudiado por la comunidad internacional. Acá no es una cuestión simplemente de los que tenemos simpatía por Cristina, es una cuestión elemental de la democracia. No se puede poner un cerco alrededor de Cristina ni de ningún dirigente, y no creo que la valla sea para evitar desmanes, sino la movilización de los simpatizantes”, sentenció.

Y tras ello remató: “Queremos que saquen las vallas y que nos permitan saludar a Cristina”.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, uno de los funcionarios más cercanos del presidente Alberto Fernández, también se refirió al apoyo de la militancia en el departamento de Recoleta de la vicepresidenta y dijo: “Vamos a ganar la calle de manera pacífica pero contundente”.

Tras acusar a la oposición de querer “reescribir la historia borrando al peronismo”, Katopodis remarcó que “para nada hay posibilidad de que haya violencia política, nuestra gente sabe qué es lo que está en juego”.

Pasadas las 13, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, también sentó postura al respecto y se sumó a la convocatoria: “Las vallas de Horacio Rodríguez Larreta no van a frenar el apoyo a Cristina Kirchner. Todos a la Plaza de Juncal y Paraná. Todos con Cristina. Basta de persecución mediática y judicial . ¡Nos vemos ahí!”.

Después hizo lo propio el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, que apuntó: “Para Cambiemos y Horacio Rodríguez Larreta no hay ningún problema en ir a insultar a Cristina Kirchner a su casa, pero si es para apoyarla y acompañarla, lo impiden con vallas y policía. Siguen siendo los mismos autoritarios y provocadores de siempre. ¡Todos a la plaza de Juncal y Paraná!”.

El descargo de Cristina Kirchner

En medio de la convocatoria de La Cámpora, fue la propia vicepresidenta quien utilizó hoy su cuenta de Twitter para criticar la disposición del jefe de Gobierno porteño, que ordenó vallar la zona de su departamento de Recoleta en medio de las manifestaciones de la militancia en su favor.

A través de un texto difundida por Twitter, Cristina Kirchner recordó el episodio que vivió cuando dejó la Casa Rosada para así criticar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su decisión. “La esquina había sido copada por militantes y simpatizantes macristas, muy violentos que me insultaban y amenazaban. Esa noche tuve que dormir en la casa de mi hija en el barrio porteño de Monserrat”, relató.

A lo largo del texto, la vicepresidenta destinó duras críticas contra Rodríguez Larreta y acusó al mandatario porteño de “anti democrático” y de “prohibir las manifestaciones”

“Hoy amanecí con la esquina de mi casa literalmente sitiada. Las vallas colocadas por el Sr. Larreta son algo más que impedir la libre circulación. Son algo más que sitiar a la Vicepresidenta de la Nación. Quieren prohibir las manifestaciones de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres, que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial”, sentenció la exmandataria a días del pedido de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por parte del fiscal Luciani.

“La lógica del Sr. Larreta es la misma lógica del partido judicial. Para los macristas: cuidado y protección. Para los peronistas: vallas, infantería de la policía de la Ciudad y hasta palos, gas lacrimógeno y gas pimienta como la noche del lunes. Lo dicho ese día por la noche: nunca fueron ni serán democráticos”, concluyó la vicepresidenta su descargo.