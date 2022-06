Marina Calabró analizó los últimos dichos de Alberto Fernández: “Un psicólogo se hace un festín”

Marina Calabró criticó este jueves la estrategia del presidente Alberto Fernández de instalar el tema del indulto a Milagro Sala y dijo que, si se analiza la entrevista que el mandatario brindó luego de su viaje a Jujuy para visitar a la militante kirchnerista detenida, “un psicólogo se hace un festín”.

“El Presidente no tiene espalda para hacer lo que está haciendo, y no puede callar a nadie”, dijo Calabró en relación al pedido de Fernández para que la oposición “se calle”, y sostuvo que se trata de un gesto “antidemocrático” del presidente.

La periodista analizó la actualidad política del gobierno durante el pase del noticiero 8.30 AM que conduce su compañero Luis Majul junto con Débora Plager por la pantalla de LN+ con el programa Buen día Nación de Luis Novaresio.

“Un psicólogo se hace un festín”. Marina Calabró analizó la última entrevista que dio Alberto Fernández

En un contexto donde la imagen presidencial aparece cada día más devaluada, los periodistas de LN+ citaron la columna de Carlos Pagni publicada en LA NACION con el título “La crisis incuba un nuevo dispositivo de poder”.

“Cristina Kirchner realiza un trabajo sistemático para recuperar el favor de gobernadores, intendentes y sindicatos; pero comienza a esbozarse una conjetura delicada: que en medio de un vendaval, no le alcance con intervenir el gabinete con ‘un Massa’”, leyó Calabro.

Alberto Fernández y Gabriela Cerruti, cuando visitaron a Milagro Sala en la clínica donde está internada, en Jujuy Instagram @gabicerru

En este sentido, Plager sostuvo que “todo esto que comentamos podría ser insuficiente para generar un cambio de timón en el ejercicio del poder”, y se manifestó preocupada por el “para qué” de los cambios en el gabinete. “Habla de una situación institucional delicada: ¿para qué los cambios? Para ir por la Justicia, por la Corte Suprema y por la impunidad de Cristina Kirchner, es como un caballo de Troya”, consideró.

“En la agenda instalaron la palabra indulto. Y Andrés Larroque diciendo que la etapa moderada se acabó, ahí hay una continuidad”, describió Calabró. “Hay una falta de elegancia. La palabra indulto era una mala palabra para ellos, una vergüenza. Y el Presidente está extraviado. Otorgarle una estrategia a Alberto Ferández es sobreestimarlo”, dijo Novaresio.

“La dinámica del gobierno está dominada por la interna”, sostuvo Majul, y puso al aire algunos fragmentos de la entrevista que el presidente le brindó al canal C5N. “Está bien en el Frente de Todos, está bien... está bien... la verdad es que se escribe mucho y se dice mucho, pero Cristina no es mi enemiga”, aclaró Fernández. “Lo que el macrismo hizo es un daño inconmensurable. No les pido que me ayuden, les pido que se callen porque confunden y generan expectativas adversas”, añadió el mandatario.

“Un psicólogo se hace un festín”, dijo Calabró luego de ver la entrevista. “¿No que sí? Impresiona verlo al Presidente titubeante, tenés que verle la cara cuando dice que ‘Argentina está creciendo’ y la cara de quienes lo escuchan como ‘¿lo está diciendo en serio’? No lo veo bien de verdad al Presidente”, comentó Novaresio, luego de ver al mandatario pedir que “la oposición se calle”.

“El Presidente no tiene espalda para hacer lo que está haciendo, no puede callar a nadie, es antidemocrático. Y eso que él llama programa económico, que es el acuerdo con el FMI, lo tiene gracias a la oposición”, concluyó Calabró.