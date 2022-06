El sombrío pronóstico de Ernesto Tenembaum sobre la inestabilidad cambiaria: “Van a tener que devaluar”

Ernesto Tenembaum analizó la actualidad económica y sostuvo que el gobierno “va a tener que devaluar” el tipo de cambio oficial después de que ayer la cotización de la divisa estadounidense en el mercado paralelo rompiera un nuevo récord histórico.

El periodista se preguntó si el gobierno de Alberto y Cristina Fernández “puede seguir aguantando” una situación en la que todas las cotizaciones del dólar subieron bastante menos que los precios y la inflación. “En algún momento van a tener que devaluar un 25 o un 30 %”, remarcó Tenembaum.

Ernesto Tenembaum aseguró: "Van a tener que devaluar"

El análisis del conductor de Radio Con Vos estuvo centrado en que ayer, por segundo día consecutivo, el dólar blue volvió a subir, cotizando a 239 pesos para la venta, un precio que lo ubica 83 % por sobre el valor oficial informado por el Banco Nación.

El precio del dólar paralelo se ubica un 83 % por sobre el valor oficial informado por el Banco Nación Shutterstock - Archivo

Y es que, como informó LA NACION, entre la reciente emisión de dinero, una inflación que proyecta un piso de 70 % para este año y el endurecimiento del cepo a las importaciones que anunció el Banco Central (BCRA), el billete estadounidense que se comercializa en el mercado informal se posicionó en el valor nominal más alto en peso argentinos desde que se tiene registro.

“Hay límites que generan desabastecimiento y hay muchos elementos que hacen que la devaluación de dólar paralelo se transmita hacia la inflación”, consideró Tenembaum durante su resumen de noticias en el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio Con Vos.

“Cuando la brecha se amplía, eso tiene efectos en la inflación por varias razones. La brecha con el dólar oficial complica la economía, no sé si te para toda la economía, pero te para una parte de la economía”, agregó.

“Uno ve factores de riesgo como la evolución del dólar paralelo, las reservas, la deuda en pesos, uno mira el riesgo país alto que hace que cueste más financiarse y eso se va a los precios y en todo ese lío, la pregunta es si esto que hace el gobierno le sirve para evitar una devaluación brusca o no: si me decís, apostá, yo que creo que en algún momento van a tener que devaluar, en algún momento van a tener que devaluar un 25 o un 30 por ciento porque me doy cuenta que hay una demanda”, analizó.

“Por ahí no pasa, eso no lo sé, en cualquier caso creo que un daño en la economía y en los precios va a haber”, pronosticó.

Devaluación del dólar blue y brecha con el tipo de cambio oficial

Cuando se analiza el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del dólar blue ha subido un 13,87 por ciento, muy por debajo del índice de precios. En este sentido, el columnista económico del programa, Jairo Straccia, dijo que “todos los dólares (Oficial, Blue, Mep, CCL) subieron menos que la inflación y los precios”.

“Desde el dólar oficial hasta el paralelo ninguno subió un 35 por ciento, que es lo que va a dar la inflación (de los primeros seis meses del año) cuando la agarres a junio completo”, concluyó.