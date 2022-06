Andrés “El Cuervo” Larroque celebró la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala, pero advirtió que “no se vive solo de gestos”

Después de la breve felicitación que le dedicó en Twitter al presidente Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque, habló sobre la visita del jefe de Estado a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, quien se encuentra internada desde el lunes debido a una trombosis venosa profunda. “No se vive solo de gestos”, lanzó.

Consultado en radio El Destape sobre el viaje del mandatario a Jujuy, Larroque expresó: “Me pareció un buen gesto por la situación que está atravesando Milagro. Esto a pesar de la estigmatización, porque hay un sector de la sociedad que consume información falsa y no comprende la obra, todo el trabajo de Milagro, y la tiene asociada a lo opuesto de lo que ella realizó”.

Tras ello, insistió en que el “gesto” de Fernández fue “excelente”, pero chicaneó en medio de la interna entre el jefe de Estado y el kirchnerismo: “Sabemos que no se vive solo de gestos, ojalá no se quede en la gestualidad”.

De esta forma, ahondó sobre su postura luego del conciso mensaje que publicó ayer en Twitter, donde se limitó a afirmar: “Muy bien Alberto Fernández”.

La situación del Gobierno

Con relación al presente del Frente de Todos (FdT), el camporista afirmó: “No es simple la situación, pero creo que tenemos que salir de la autoflagelación, de martillarnos los dedos todos los días. Hay que ofrecerle a la militancia y la sociedad una esperanza y la única dirigente que genera eso es Cristina [Kirchner]”. Me parece que en una situación tan gris en materia económica la única manera de recuperar la esperanza es a través de la política, y no tengo duda de que la única persona que todavía es creíble, genera esa esperanza y es capaz de ordenar al poder es Cristina”.

A continuación, le preguntaron si consideraba que fue un error la elección de “un candidato que no representa o se identifica cabalmente con las políticas del kirchnerismo” [en alusión a la designación de Fernández por Cristina Kirchner]. Entonces, respondió: “Yo creo que la fase moderada está agotada. No quiere decir eso que hayamos hecho todo perfecto y somos consecientes de las dificultades que se enfrentan. Pero sí me parece que se intentó y que no ha funcionado. Tenemos que recalibrar y no podemos seguir artapados en ese laberinto”.

Después y con miras a las próximas elecciones, a Larroque le consultaron por qué la vicepresidenta se reúne con economistas como Carlos Melconián en lugar de hacerlo con el jefe de Estado, a lo que contestó: “Habría que preguntarle a Alberto por qué no la la llama o no se quiere juntar con Cristina en todo caso. Eso no es un tema de Crtistina: ella siempre tuvo la predisposición y yo creo que es un gran error no aprovecharla”.

Así las cosas, llamó a “no enroscarse más” y a poner el foco en la gestión. En esa línea, consideró necesario un aumento de la inversión social y agregó: “Hay que discutir la inflación pero también cómo se financia el Estado y las reservas. Hay que recuperar estabilidad y credibilidad”. Sin embargo, evitó responder cuando le preguntaron si creía que el ciclo del ministro de Economía, Martín Guzmán, estaba agotado. “Para mí es un tema terminado. Verá él en su consciencia qué quiere hacer o el Presidente definirá. No tenemos mucho para esperar por ese lado a estar alturas”, expresó.