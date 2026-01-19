La inflación mayorista fue de 26,2% en 2025 y se ubicó por debajo de la minorista

La inflación mayorista cerró 2025 con un aumento de 26,2%, lo que la ubica más de cinco puntos porcentuales por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en igual período fue de 31,5%. Registró esa variación luego de arrojar en diciembre 2,4%, también por debajo de los 2,8% de la minorista en ese mes.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su informe sobre el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). En ese documento indicó, además, que la cifra de diciembre fue consecuencia de la suba de 2,4% en los “Productos nacionales” y de 1,7% en los “Productos importados”.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Productos refinados del petróleo”, con 0,70%; “Alimentos y bebidas”, con 0,38%; “Petróleo crudo y gas”, con 0,24%; “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos”, con 0,23%; y “Productos agropecuarios”, con 0,21%.

La economista Florencia Iragui, de la consultora LCG, remarcó que, pese a ubicarse por debajo de la minorista, la inflación mayorista se aceleró por segundo mes consecutivo. “Pasó de 1,6% mensual en noviembre al actual 2,4% mensual en diciembre”, afirmó.

Además, Iragui analizó que la diferencia entre la inflación mayorista y la minorista fue el peso de los servicios en esta última. En este sentido, la especialista explicó que si se toma solo la inflación de bienes minorista anual se puede ver que fue de 26,5% a diciembre; es decir “prácticamente el mismo porcentaje que la mayorista”.

Hay que recordar que, si bien la inflación mayorista suele compararse con la minorista, la canasta con la que se mide incluye solo bienes, mientras que el IPC está integrado por un combo de bienes y servicios –además, medidos a nivel consumidor final–.

El economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, también hizo hincapié en el hecho de que por segundo mes consecutivo hubo una aceleración en la inflación mayorista. “En diciembre la inflación en los precios mayoristas, al igual que los minoristas, se aceleró, marcando después de dos meses nuevamente subas tanto en los productos nacionales como en los importados”.

Según agregó Caprarulo, “el vaso medio lleno es que, en la comparación anual, la suba es menor al 30% y en los precios básicos al por mayor el promedio fue de 2% mensual en el 2025, la mitad respecto a 2024″.